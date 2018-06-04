В мире возникла острая нехватка «качественных» мертвых тел

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Используя 3D-принтеры, ученые создали виртуальный труп, способный восполнить глобальный дефицит донорских органов. Синтетические альтернативы частей человеческого организма полезны, однако они все равно не могут сравниться с реальными органами.

Решить проблему «мировой нехватки качественных мертвых тел», исследователи из медицинской школы университета Монпелье (Франция) смогли созданием на 3D-принтере виртуального трупа. Процесс печати состоял из рассечения выбранной области тела на восемь частей и трехмерного сканирования каждой их них. Это позволяет воссоздавать уникальную работу на экране компьютера, дабы ученик-новичок в дальнейшем смог рассекать трупы на практике.

Использование виртуальных трупов вместо настоящих органов – далеко не новшество: от красивой восковой анатомической Венеры в Италии (XVIII век), до замысловатых анатомических моделей папье-маше Луи Аузу во Франции (XVIIII век), давно существует необходимость дополнять рассечения менее рыхлыми аналогами из бумаги, воска, пластика и мягких металлов. В последнее время в медицинских школах и на публичных выставках все чаще используются пластиковые органы, виртуальные таблицы диссекции и синтетический труп (SynDaver) из множества сложных реалистичных тканей. Но остается вопрос: являются ли эти заменители эффективной альтернативой реальным частям человеческого организма? Ответ – нет.

Чтобы работать на людях, живых или мертвых, нужно разбираться в огромном разнообразии физических особенностей тел. И, конечно же, чистый силиконовый труп, не имеющей скользкой жировой ткани и крови, сильно отличается от рассеченного реального человеческого тела «во всей красе». Трупы, предоставленные медицинским училищам, сильно забальзамированы и лишены определенного элемента реализма: они намного бледнее, прочее и не кровоточат, в отличие от «живой» плоти.

Из-за очень строгих критериев приема донорских органов многие люди, желавшие пожертвовать свое тело медицинским училищам, отправились целиком на кладбище. Отсюда в мире и возникла острая нехватка «качественных» трупов. Тем не менее, одним из часто забываемых преимуществ реальных трупов во время учебы является наличие у них владельца, рассказывающего потенциальным врачам о ценности уважения к человеческому телу и отношения к мертвым с достоинством. Пластик или пиксели этого сделать не могут.

В конечном счете, искусственные органы полезны для дополнения обучения, но они никогда не смогут полностью заменить «живой» организм, а пожертвованный «качественный» труп – это действительно драгоценный подарок для науки.