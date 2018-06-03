10 дней до старта ЧМ-2018: Россия вылетит в 1/8 финала

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Санкции США, притеснения Лондоном Абрамовича и Дерипаски, провокации Израиля в Сирии и непредсказуемые скачки рубля – все это вскоре отойдет на второй план, ведь 14 июня в РФ стартует Чемпионат мира по футболу. Букмекеры затаили дыхание, а россияне скрестили пальцы, в ожидании непредсказуемых игр подопечных Станислава Черчесова.

Россия, как хозяин мундиаля, первой сыграет в рамках ЧМ-2018. Волей удачнейшего жребия соперником отечественной сборной станет явный аутсайдер турнира Саудовская Аравия. Сама судьба благоволит россиян повторить успешный старт прошлогоднего Кубка конфедераций, возглавив группу А.

Если результат игры с азиатской командой кажется предрешенным, то встречи с Египтом и Уругваем не выглядят проходняками. Исходя из расклада сил в квартете и вероятных соперников на стадии плей-офф, вытекает следующий прогноз – Россия вылетит в 1/8 финала. Почему так скромно, давайте разбираться.

Сразу следует закрыть рейтинг сборных FIFA. В нем РФ занимает постыдное 66 место, Саудовская Аравия расположилась позицией ниже, Египет – 46-й, а выше всех естественно Уругвай – 17-е место. Баллы в данном перечне начисляются за все матчи, включая товарищеские. За последние два года отечественные футболисты сыграли меньше всех игр в мире, так как хозяину мундиаля не нужно на него квалифицироваться. Вот вам и внушительный регресс. Проигнорировав рейтинг FIFA, смотрим на текущую форму россиян, а здесь все очень плохо. Только за последние 2 недели национальная сборная проиграла бразильцам (0:3), французам (1:3) и австрийцам (0:1), продемонстрировав ужасную игру. Лишь мотивация не ударить в грязь лицом перед многомиллионной армией соотечественников способна исправить ситуацию в лучшую сторону. Черчесов меняет тактику, состав, однако это не работает, а времени на смену наставника не остается.

Забрав с горем пополам 14 июня на «Лужниках» 3 очка у Саудовской Аравии, 19 июня на «Зенит Арене» в Санкт-Петербурге россияне сразятся с Египтом. Травма Мохамеда Салаха в финале ЛЧ смотрелась двояко для болельщиков сборной России. С одной стороны, соперник потерял лидера и капитана, являющегося в настоящее время одним из лучших форвардов в мире. С другой стороны, кудесник мяча мог лишить незабываемого зрелища всех небезразличных к ЧМ-2018 людей. Однако Салах успевает восстановиться, поэтому Федору Кудряшову, Виктору Васину и прочим игрокам отечественной оборонительной линии придется не сладко. В противостоянии России и Египта с огромной долей вероятности будет зафиксирована результативная ничья или победа хозяев. Салах, хоть раз, но огорчит Игоря Акинфеева, а слабая защита африканцев не выстоит 90 минут под напором Федора Смолова и напарников. Главное – реализовывать моменты (хроническая болезнь наших парней).

Матч с Уругваем должен превратиться в бессмысленную битву за первое место, которую сборная РФ, скорее всего, проиграет. Луис Суарес и Эдинсон Кавани оставляют в дураках защитников мирового класса из испанской Ла Лиги и французской Лиги 1, что уж говорить о скромных парнях из РФПЛ.

Почему бессмысленную, спросите вы. Да потому что первая команда из группы А попадает в 1/8 финала на вторую команду из группы В, и наоборот. А во втором квартете у нас Испания, Португалия, Иран и Марокко. Как итог, в случае квалификации, подопечным Черчесова играть против «Красной фурии» или действующих чемпионов Европы с Криштиану Роналду на острие. Выбор не из приятных, мягко говоря. Нужно верить в наших парней и нужно их поддерживать. Однако за слепым патриотизмом необходимо иметь адекватность и рассудительность, дабы не разбить свой телевизор после вылета россиян в первом же матче плей-офф. Реалии таковы, что выход из группы считается для хозяев отличным достижением, а движение по турнирной сетке выше – шок и сенсация для всего мира.

К слову, букмекеры отдают России на домашнем ЧМ-2018 10 место, которое приравнивается к все тому же вылету в 1/8 финала. Главными претендентами на победу считаются действующие чемпионы мира, триумфаторы прошлогоднего Кубка конфедераций немцы. С этим тяжело поспорить, ведь до полуфинальных игр турнирная сетка не подкинет Бундестиму равного по силе соперника.

До старта ЧМ-2018 остается 10 дней. Мировые звезды уже съезжаются в Россию. Страна не ударила лицом в грязь, подготовив на высшем уровне стадионы, городскую инфраструктуру и контролирующий мундиаль персонал. Ход за Черчесовым и футболистами. Верим!