На каких авто футболисты приедут на ЧМ-2018 в Россию

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Роналду является фанатом дорогих и производительных суперкаров, а Месси отдаёт предпочтение классическим коллекционным авто, имеющим не меньшую ценность.

Уже 14 июня нынешнего года в России стартует Чемпионат мира по футболу, в рамках которого российские болельщики смогут увидеть всех звёзд мирового футбола вживую. Не секрет, что зачастую «топовые» спортсмены обеспечены огромнейшими гонорарами, что отражается на машинах в гаражах футболистов.

Криштиану Роналду является владельцем более 20 дорогих авто, среди которых спортивные модели Audi R8, Audi RS6, Ferrari 599 GTO, а также Bugatti Veyron и Chiron. Что касается моделей, ориентированных на комфорт и роскошь, то тут нельзя не отметить Rolls-Royce Phantom, Maserati GranCabrio, а также Bentley Continental GT, которыми также владеет игрок ФК «Реал Мадрид» и Сборной Португалии.

Лионель Месси в своём гараже имеет Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года, который оценивается в 32 000 000 евро. Также нападающий ФК «Барселона» и Сборной Аргентины не брезгует более доступными авто – Toyota Prius и MINI Cooper S.

Златан Ибрагимович владеет редчайшим Ferrari Enzo, тираж которого составляет всего 400 единиц. К слову, нападающий сборной Швеции не раз был оштрафован за превышение скорости.

В 2018 году капитану «Реал Мадрид» Серхио Рамосу был подарен винтажный хэтчбек FIAT 600, который явно пришёлся по душе спортсмену.

Что касается футболистов Сборной России, то вратарь Игорь Акинфеев является владельцем Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series и Audi R8, а Александр Кокорин «довольствуется» Mercedes-Benz G-Class с тюнингом он всемирно известного ателье Mansory.