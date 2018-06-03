Тренер «Ахмата»: «В России нет игроков, достойных носить футболку сборной»

Сегодня, 13:19

Нелицеприятное и резкое высказывание специалиста вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе и фанатской среде. Впрочем, слова Игоря Ледяхова созвучно с мнением некоторых отечественных экспертов.

Тренер «Ахмата» заявил, что сейчас в России нет игроков, достойных носить футболку национальной сборной. Смены поколений и преемственности лучших футбольных традиций, которые сохранялись со времен Игоря Нетто, Льва Яшина и Андрея Аршавина, не произошло. Российская футбольная школа растеряла свою самобытность, а главное, игроками теперь движет не гордость за страну, которую они представляют, но сугубо меркантильные интересы.

По словам Ледяхова, грядущий Чемпионат мира покажет смену приоритетов в футбольном мире. Испанские «гранды» уйдут с триумфом, но уже навсегда. На ведущие места будут пробиваться амбициозные и патриотически-мотивированные команды из Азии и Африки. Конечно, сборная Бразилии покажет свой традиционный, яркий и фееричный футбол. Сборная России станет разочарованием для отечественных болельщиков.