Лена Миро объяснила, почему миллиардеры женятся на девушках с маленькой грудью

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Олигархам уже давно не интересны конвейерные куклы с одинаково большими губами и силиконовой грудью. Миллиардеры женятся на урождённых баронессах с маленькой грудью и не обезображенной наколками кожей.

Блогер таким образом прокомментировала отношения брата Перис Хилтон с невестой по имени Тесса. Миро объяснила, что девушки миллиардера имеет достаточно примитивную внешность, но для нее это не главное. Тесса является обладательницей престижного образования. Девушка из приличной семьи и никогда не сидит без дела.

Она в меру худая, а также имеет собственный стиль, на ее фоне куклы "под копирку" выглядят дешево и вульгарно. Лена Миро считает, что молодые и богатые хотят эксклюзив, а потому женятся на урождённых баронессах с маленькой грудью и не обезображенной наколками кожей. Именно таковой и является невеста брата Перис Хилтон.

Вывод таков, что уже не модно накачивать огромные губы и делать искусственную грудь. Девушки в стремлении покорить богатого мужчину пытаются сделать себя максимально сексуальными, чтобы затащить его к себе в постель. Однако миллиардеры предпочитают в качестве спутниц жизни сдержанных и элегантных женщин, а не вульгарных подстилок, живущих ради последней модели iPhone.