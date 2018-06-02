В СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» ЗРК С-400 на службе у Турции

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Россия может «влезть» в оборонную систему североатлантического альянса благодаря комплексам ПВО.

Не иначе, как «ночным кошмаром НАТО» считают в Business Insider российские ЗРК С-400 на службе у Турции. В СМИ пишут, что это может основательно подорвать обороноспособность альянса. Аргументируя свою позицию, обозреватель издания отметил, что Россия сможет через комплексы ПВО, проданные Анкаре, получить доступ к системе обороны НАТО. Ещё больше, по мнению американской прессы, ситуацию могут усугубить поставки Турции российских истребителей пятого поколения Су-57. Как известно, США пригрозили властям страны санкциями и возможным отказом в поставках F-35, в ответ на что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может удовлетворить свои потребности «в другом месте». Такой сценарий, как считает BI, может обернуться для НАТО настоящей трагедией.

Ранее в ЕС заговорили о «проникновении» России в Восточную Европу. В докладе Европарламента о сотрудничестве Брюсселя с НАТО говорится о необходимости противодействия такому «проникновению».