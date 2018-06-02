«Постановка двухактная»: Вассерман высказался о «воскрешении» Бабченко и Скрипале

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Для публициста эта новость стала настоящим сюрпризом, который к тому же ещё и «смешной», как в фильмах Рязанова.

Вассерман высказался о «воскрешении» журналиста на видео, которое было опубликовано на YouTube. Он считает, что в главной роли во всей истории Бабченко, а также генерал безопасности Грицак. Затем Вассерман рассказывает об обвинениях в сторону России. В них указывалось, что именно спецслужбы «заказали» Бабченко, а виной всему – его профессиональные действия и социально-политическая позиция.

Публицист считает, что Бабченко уже не независимый журналист, а «сетевой тролль». Однако вся история с его смертью сработала. Люди поверили в его смерть. По его словам, вся история – «постановка двухактная».

Стоит отметить, что Вассерман не верит в то, что в истории с Аркадием Бабченко есть российский след, хотя и не сомневается в наличии у СБУ доказательств. Публицист называет журналиста «символом фейка», и желает ему жить долго, потому что по какой-то причине он опасается за жизнь Бабченко.

Вассерман предлагает вернуться журналисту в Москву, заявляя, что там он, якобы, будет в безопасности, хотя в него и будут «плевать». По словам публициста, он надеется, что Бабченко доживёт «до суда над киевскими властями», однако почему они должны будут состоятся и кто их будет судить, публицист не уточнил.

Вассерман высказался и о фильме Би-би-си о Сергее Скрипале и его дочери Юлии, а точнее об их отравлении в британском Солсбери. В фильме указывается, что Скрипалей лечили некоторое время от передозировки наркотиками. Когда же они узнали о газе, то сразу же поменяли свои методы.

По словам Вассермана, яды убивают человека за минуты, а в воздухе они разлагаются на пару часов. Основываясь на этом, он выражает непонимание, почему врачи не заразились. У публициста нет точных данных о Скрипалях, он сам об этом говорит.

Ранее сообщалось, что Задорнов считал Бабченко «проституткой СБУ».