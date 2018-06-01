Девочка по ночам играет с беременным призраком

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Малышка нарисовала и описала приведение. Родители были шокированы, что в их доме живет это существо.

Ни для кого не секрет, что у многих детей фантазия порождает воображаемых друзей, которые со временем исчезают из жизни и памяти ребенка. Некоторые уверены, что это не просто плод воображения, но и нечто, что не подвластно зрелому взору.

Такой теории вполне начали верить американские родители 3-летней девочки Руби. В детском саду воспитательница дала задание нарисовать и описать своих воображаемых друзей, если они есть. Детей сфотографировали с полученным результатам и затем показали снимки родителям. Вместо умиления у родителей девочки пробежал мороз по коже.

В описании девочка рассказала не о воображаемой подруге, а даже о воображаемой маме по имени Грэйтфул. Руби рассказала, что желтые ресницы Грэйтфул позволяют ей видеть в темноте, так как именно ночью воображаемая мама наведывается к малышке. Девочка отметила, что подобные визиты часто ее пугают, но она всегда ждет возвращения гостьи. Руби написала, что Грэйтфул 14 лет, но у нее никогда не может быть Дня рождения, а также у нее в животе живет два малыша.

Родители 3-летней девочки описали свое беспокойство в сети и рассказали, что девочка несколько лет по ночам играет с беременным приведением. Многие из пользователей заподозрили, что у семьи в доме живет настоящий призрак 14-летней девочки, которая, по всей видимости, вынашивала двойню, но умерла, или же ее убили. Многим непонятно, почему «нечто» является к девочке исключительно ночью. Некоторые приверженцы такой точки зрения посоветовали родителям молиться или же обратиться за помощью к экстрасенсу.

Другие комментаторы настаивают на том, что Руби просто весьма впечатлительная и у нее хорошо развита фантазия. Данное предположение должно было бы успокоить родителей, но слишком не по-детски описан «плод воображения» малышки.