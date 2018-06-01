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Поклонники критикуют девушку за торчащие зубы и уши.

Жена самарского олигарха претендует на титул «Мисс Россия». 4 финалистки будут бороться за звание «Мисс Россия». Ими стали Мила Машкова и Анна Мартынова, которые представляют г. Самара, девушка из Тольятти – Екатерина Соколова, а также с ними поборется жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына, которая выступает от г. Ульяновск.

Девушка разместила в своем профиле в Instagram фото со съемок, которое подписала фразой о том, что миром правит любовь. Ранее Ксения напугала своих подписчиков, выложив фото, которое, по их мнению, очень неудачно. В комментариях пользователи раскритиковали девушку за объемную силиконовую грудь, а также торчащие зубы и уши.

Ксения и Алексей женаты около пяти лет. Вместе с детьми супружеская пара проживает в Дубае.