Санкции Лондона убили 15-летнюю «синюю эпоху»: Абрамович продает «Челси»

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Запад продолжает ломать жизни российских олигархов. Сначала Минфин США вынудил Олега Дерипаску покинуть «Русал», теперь штрафы Великобритании выгоняют Романа Аркадьевича из родного футбольного клуба.

1 июня британское издание The Times взорвало информационное пространство новостью о намерении Романа Абрамовича продать ФК «Челси». Российский миллиардер оценил клуб в 1,2 млрд евро, желая отбить 15-летние вложения, включая покупку команды в 2003 году за 160 млн евро. Неужели санкции Лондона убили 15-летнюю «синюю эпоху»? Очень на это похоже.

Уже не первый год Абрамович бредит идеей реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». Лишь на старте 2018 года олигарху удалось уладить все строительные вопросы, подыскав для «Челси» запасной стадион. Однако на днях стало известно, из-за неблагоприятного инвестиционного климата Роман Аркадьевич приостановил апгрейд футбольной арены. Временные рамки для пересмотра данного решения не установлены, поэтому дальнейших подготовительных работ не будет.

Параллельно Абрамович отказался получать британскую инвестиционную визу, отсутствие которой не позволило бизнесмену понаблюдать за победой «Челси» в Кубке Англии. Российский миллиардер всеми силами пытался вернуться в Королевство, однако получение израильского гражданства заставило его резко передумать.

Остановка реконструкции «Стэмфорд Бридж» и нежелание бизнесмена возвращаться в Лондон породили сенсационную новость - Абрамович продает «Челси». Фанатов английского гранда серьезно насторожила потенциальная смена владельца, ведь именно с Романом Аркадьевичем у них ассоциируется 15-летняя «синяя эпоха» побед.

До 2003 года «Челси» был середняком АПЛ, однако, с момента покупки клуба Абрамовичем, никто в Англии не завоевывал так много трофеев, как «аристократы». При российском олигархе «синие» по 5 раз выигрывали Чемпионат и Кубок Англии, 3 раза побеждали в Кубке Футбольной лиги, дважды брали Суперкубок Англии, а также по разу поднимали над головой трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Завершившийся сезон «Челси» провалил, не попав в зону ЛЧ, но все же выиграв один трофей – Кубок Англии.