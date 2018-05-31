Станет ли Путин байкером: К 2020 году покажут мотоцикл проекта «Кортеж»

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Линейка моделей Aurus к 2020 году пополнится новым мотоциклом, разработанным российскими специалистами из ФГУП «НАМИ». К сожалению, модель будет предложена как мотоцикл поддержки, поэтому Владимир Путин вряд ли станет байкером и пополнит ряды «Ночных волков».

В 2019 году разработчики из «НАМИ» планируют завершить разработку мотоцикла проекта «Кортеж». На данный момент существует только прототип мотоцикла.

Сергей Чемезов, глава компании «Ростех», сообщил, что в нынешнем году нет возможности показать серийную версию модели, поэтому к 2019 году разработчики планируют показать «инновационный продукт», соответствующий всем международным стандартам. Дебют серийной модели запланирован на 2020 год.

На данный момент есть данные о том, что мотоцикл Aurus сможет разгоняться до первой «сотни» всего за 3,5 секунды, а его масса составит 510 килограммов. Мощность мотора составит 150 лошадиных сил при 180 Нм.

К сожалению, пока нет информации о том, планируется ли серийное производство «народной» версии мотоцикла.