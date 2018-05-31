Эксперт: Контакты с НЛО могут убить человека

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Уфологи неоднократно описывали последствия взаимодействий с инопланетянами. Случайно или преднамеренно, гуманоиды могут травмировать или лишить жизни представителей людской расы.

В одних случаях контакты с НЛО способны непреднамеренно навредить человеку излучениями техногенных полей, обеспечивающих феноменально быстрое перемещение «тарелок». В других случаях гуманоиды специально парализуют или убивают людей некими лучами, восприняв безобидное поведение обитателей Земли за агрессию.

Российский эксперт в области инопланетной жизни Владимир Ажажа в своей книге «Осторожно: летающие тарелки!» проанализировал смертельные исходы при контактах с НЛО в Бразилии. В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого века пришельцы принялись активно поражать жителей Южной Америки зелеными и красными лучами. Напуганные люди в панике бросали дома, покидая «зону обстрела».

Уфолог систематизировал основные симптомы воздействия гуманоидов на человека: чувство слабости, головная боль и головокружение, частичная или полная слепота, низкое давление, выпадение волос, почерневшая кожа в месте поражения лучом, дрожь, онемение и потеря чувствительности.

НЛО атаковали жителей Бразилии рано утром и поздно вечером. Исследовав поражающие лучи инопланетян, эксперты сумели установить основные факторы их губительного воздействия. Убить человека грозились направленные в микроволновом диапазоне частицы высокой энергии, в частности, гамма-кванты и нейтроны.

Однако заключение уфологов неспособно объяснить природу всех изменений под воздействием НЛО. Предполагается, определенные виды внеземной энергии современной науке неизвестны. Доказано одно - контакты с пришельцами могут убить или серьезно покалечить человека.