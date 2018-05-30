Всех причастных к миллиардам Захарченко проверят на детекторе лжи

Сегодня, 20:38

Следователи намерены опросить на полиграфе всех фигурантов уголовного дела, которые имели отношение к перевозке или подсчету денег в рамках расследования дела об исчезновении более 5 млн долларов из обращенных в пользу государства средств бывшего полковника.

В сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве в размере 7 млн рублей и превышении служенных полномочий был арестован полковник МВД, замначальника Управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко. В январе при обыске квартиры его сестры следователи нашли около 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых полковник объяснить не смог. Позже ему предъявили обвинение в предупреждении директора «Нота-банка» о предстоящих обысках в учреждении, и в четырех эпизодах получения взяток: 7 млн рублей от экс-главы и совладельца "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 000 долларов от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса за покровительство, 3,5 млн рублей он получил посредством использования 50% дисконтной карты этого же ресторана, путевку на отдых в Сочи на сумму 800 000 рублей от предпринимателя Юнаева.

Захарченко свою вину полностью отрицает. Его имущество, а именно 11 квартир, 16 машиномест и 4 автомобиля обратили в доход государства.

Сегодня при перевозки этих денежных средств сотрудниками «Сбербанка» исчезло более 5 млн долларов, изъятых из 9 млрд незаконно нажитого имущества Захарченко. Теперь следователи намерены проверить на детекторе лжи всех лиц, которые участвовали в перевозке или пересчете миллиардов бывшего борца с коррупцией. Проверку на полиграфе пройдут сотрудники кассово-инкассаторского центра "Волгоградский" Сбербанка, а также полицейские-конвоиры и инкассаторы, которые перевозили 44 коробки с наличными. Имена всех причастных лиц правоохранители уже запросили у кредитной организации.

Адвокат подсудимого сообщил, что СК РФ официально не уведомлял защиту о пропаже денег.

Сегодня московский городской суд продлил арест полковника Захарченко до 8 августа.