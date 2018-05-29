Мать Меган Маркл не рада, что породнилась с королевской семьей

Сегодня, 21:08

«Судьба Золушки» стала для новоиспеченной герцогини Сассекской настоящим испытанием.

Совсем недавно состоялась торжественная церемония венчания принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. За их шикарной свадьбой следил весь мир, а сама церемония стала главным культурным событием этого года. Зрители были тронуты красотой и пышностью происходящего, а слезы Гарри у алтаря и его трогательная речь умилили самых бесчувственных граждан.

Мать Меган Маркл ликовала от счастья, когда ее дочь шла к алтарю. И не удивительно, ведь 36-летняя женщина завоевала сердце самого завидного холостяка, да еще и из королевской семьи. Однако счастье ее длилось недолго, и вскоре мать невесты была уже не рада, что породнилась с королевской семей. Как только страсти поутихли, родственница Меган столкнулись с обратной стороной жизни при дворце: ей запретили разговаривать о жизни дочки даже с самыми близкими людьми. Дориан Редлан не может даже рта открыть о Меган, не согласовав каждый звук, который желает произнести, с королевской семьей.

Для того, чтобы уж точно быть в ней уверенными, во дворце заставили Редлан подписать соглашение о неразглашении. Близкие друзья после церемонии хотели пообщаться с мамой новоиспеченной герцогини, однако женщина наотрез отказалась с ними обсуждать свадьбу.