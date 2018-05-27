Итоги: В Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал Мадрид»

Сегодня, 10:24

Футбольная встреча стала очень важным событием не только для мира футбола, но и для Украины в целом. Зрители отмечают, что поединок был очень интересным и насыщенным событием. Были и незабитые голы, и выбежавшие на поле зрители, травмы, и даже слёзы. Однако спортивное событие было в некотором роде политизировано. На трибунах целую нишу занимали крупные мировые политики. Среди них был президент Украины Порошенко, король Испании, президент Эстонии, премьер Болгарии и так далее.

Вчера, 26 мая, в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошёл финальный матч Лиги чемпионов. На нём встретились футболисты из английского клуба «Ливерпуль» и испанского «Реал Мадрид». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Реала». Таким образом, клуб выиграл турнир уже третий раз подряд. Голы забили – Бензема, Мане и Бэйл оформил дубль.

Матч был очень зрелищным. Не обошлось и без слёз. В ходе встречи Серхио Ромос нанёс травму руки Салаху. В итоге ему понадобилась помощь медиков. Он покинул поле весь в слезах. Чуть позже Даниэль Карвахаль в таком же состоянии тоже ушёл с поля. Причина проста – травма.

Не обошлось и без казусов. В конце матча на поле выбежал фанат, который помешал Роналду забить четвёртый гол в ворота «Ливерпуля». Молодой человек выбежал к своим кумирам на 93-й минуте, но его очень быстро поймали стюарды. Роналду реализовать опасную атаку так и не удалось.

Но кроме футбола на «Олимпийском» была и политика. Для Украины это событие было очень важным в плане международных отношений. Поэтому на матче «Реал» - «Ливерпуль» присутствовал украинский лидер Пётр Порошенко. Финал Лиги чемпионов он смотрел вместе с королём Испании Хуаном Карлосом I, президентом Эстонии Керси Кальюлайд и главой парламента Болгарии Бойко Борисовым. Порошенко в Twitter заявил, что политики будут болеть «за классный футбол в сердце Украины», добавив, что «каким бы не был результат, для Украины это уже победа». Стоит отметить, что в Киев на финал ЛЧ приехало больше 55 тысяч иностранцев.

После окончания матча Порошенко поздравил «Реал Мадрид» с победой, написав у себя в Twitter, что игра была зрелищная. Затем глава Украины поблагодарил команды за «фантастические эмоции». Порошенко отмечает, что Киев очень достойно принял фанатов и матч.

Однако, как оказалось, иностранные болельщики не очень честолюбивы.

В сеть попали фото Киева после матча. Ближайшие территории возле «Олимпийского» были все просто усеяны бутылками, пакетами и различным мусором.

Теперь властям города придётся несколько лет приводить столицу в чистый и опрятный вид.