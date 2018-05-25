Российский историк прокомментировал отказ Украины от "Великой Отечественной войны"

Сегодня, 13:47

Изменения в законодательстве Украины демонстрируют продолжение процесса переписывания официальным Киевом истории.

Государственные институты Украины фактически подстраиваются под неофициальную идеологию, считает ученый секретарь Музея Победы Сергей Белов.

22 мая Верховная рада Украины приняла законопроект, заменяющий в официальных документах термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая». Из 226 минимально необходимых депутатов проголосовали все 226 - полное единогласие.

«Смена терминов подразумевает и трансформацию смыслов. А подмена смыслов ведет к перестройке всей картины событий прошлого», - подчеркнул российский историк.

Например, в настоящее время «официальный Киев рассматривает националистов, включая пособников оккупантов, как часть движения сопротивления наряду с партизанами», напомнил Белов.

«Однако в рамках концепции Великой Отечественной войны для этого нет места. Ни одна сила, поддержавшая Германию и воевавшая против сил Красной Армии, не может получить положительную историческую оценку», - акцентировал он.

Большая часть историков Украины, как и сейчас, будет использовать преимущественно термин «Вторая мировая», и лишь единицы в своих исследованиях продолжат оперировать понятием «Великая Отечественная война», предсказал Белов.

«Позиция ученых других стран останется неизменной вне зависимости от точки зрения академического сообщества Украины. Все поймут причины замены терминов и спрогнозируют развитие исторической науки на территории Украины, но это не изменит их оценок прошлого», - уверен представитель музея.

Ещё в 2015 году, в преддверии 70-летия Дня Победы украинские историки на многочисленных конференциях и заседаниях пытались доказывать «советский миф» о Великой Отечественной войне, настаивая на собственном «украинском» взгляде. Тогда и стали всё увереннее звучать утверждения отказаться от термина, заменив его Второй мировой. Основная масса украинских историков из беспристрастных исследователей и искателей истины превратилась в «мифоборцев», заглушив голоса немногих своих оппонентов.Закон о декоммунизации, принятый Верховной Радой Украины, по сути поставил знак равенства между нацистами и советской идеологией. Перед историками всегда идут политики, так что научной дискуссии на равных не выйдет – если власти выгодно убрать любое упоминание Великой Отечественной войны, она этого всё равно добьётся.

Поддерживающие позицию властей историки Украины наперебой твердят о «дерусификации истории Второй Мировой войны», настаивая на внедрении этой идеи ещё со школьной скамьи. Переписываются учебники, из нацистов и бандитов делают новых героев. Какие плоды в будущем принесёт такая политика, покажет лишь время.