"Хайп на хайпе, и хайпом погоняет": Бузова пиарится на Путине, а Шурыгина на Бузовой

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Ещё относительно недавно о двух героинях мало кто говорил, а Диану Шурыгину и вовсе не знали, пока она не появилась на скандальной передаче на Первом канале.

В конце апреля Ольга Бузова записала совместно со знаменитым Российским рэпером Бастой небольшой клип, который сейчас уже посмотрели более 1 миллиона человек. Вроде бы ничего нового новоиспечённая певица не придумала, но есть некий нюанс, который содержится всего лишь в одной строчке. Её фраза "Вторая после Путина" - чистый вид хайпа.

Всё объясняется очень просто, так как имя Владимира Владимировича - беспроигрышный вариант. Имя президента России сейчас "в тренде", об этом свидетельствуют СМИ, YouTube-каналы, всяческие политические передачи на ТВ и так далее. В принципе, глава РФ всегда был популярным, но после сокрушительной победы на выборах, Послания Федеральному Собранию, успешных операций в Сирии и других достижений, он сейчас находится на пике. Помимо всего вышесказанного, Бузова сама за последний год доказала, что может создавать тренды.

Что же касается всеми забытой "изнасилованной" девочки, которую больше не зовут на телевидение, на различные скандальные шоу, Шурыгиной только и остаётся, что напомнить о себе. Её выбор тоже можно назвать "беспроигрышным", так как она пытается хайпануть на "Втором человеке после Путина". Нужно понимать, что её последний, так называемый DISS на Бузову, всего лишь попытка заработать денег. По сути, она немного изменила формат, и просто зачитала текст с телефона под скучный бит. Её изюминкой стало то, что она попросила Бузову "подвинуться", так как считает себя "Шедевром современного искусства", о чём говорит её текст. Скорее всего, в погоне за хайпом она готова предпринять любые шаги, чтобы урвать хоть чуть-чуть "былой славы" и о ней снова вспомнили в обществе, как это было около года назад.

Как ни крути, но у бывшей звезды "Дома-2" с этим вопросом всё обстоит совсем иначе. Её приглашают на всевозможные площадки для дачи интервью, различные телешоу и шоу в интернете, она уже заручилась поддержкой именитых звёзд шоубиза. В любом случае, тренд на хайп в ближайшее время вряд ли угаснет, так как современные тенденции склоняют всех авторов, исполнителей, телеведущих и так далее следовать именно ему, в бесконечной погоне за наживой. Зачастую они даже могут уходить от своих идей и принципов, чтобы быстро и уверенно "сорвать куш".