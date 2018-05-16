Россия реализует тактику ракетного удара по США за счет новейшего Ту-345

Вчера, 22:45

Россия сумеет одолеть армию США при помощи новейшей установки Ту-345. Обстановка на ближнем Востоке представляет собой большую опасность для России. Многие военные эксперты предсказывают прямое столкновение между военными США и России.

Конечно, данное столкновение будет без использования ядерного оружия, ведь если одна из держав им воспользуется, то вторая незамедлительно нанесет ответный удар, что, скорее всего, полностью уничтожит человечество и сделает Землю не пригодной для жизни. В боях будут применяться артиллерийские расчеты, различные ракетные системы, авиация и так далее.

В случае конфликта США будет использовать свой плацдарм на территории Европы. Но тратить на него время нельзя, ведь этот плацдарм будет лишь отвлекающим маневром. России нужно будет, как можно быстрее разбить оборону на самом Американском континенте. Для этого у России имеется 7 авиационных баз для нанесения удара новейшими бомбардировщиками с безопасного расстояния. Наиболее грамотным решением будет уничтожение обороны в Канаде. Там располагается так называемая «Линия Дью», она была создана очень давно для защиты от нападения авиации СССР. С того времени они ни разу не усовершенствовались.

На самой линии находится множество систем ПВО и систем обнаружения самолетов. Из-за старого вооружения наши самолеты, обладающие новейшими крылатыми ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии 1000 километров, оборонительные сооружения можно будет уничтожить безнаказанно. После уничтожения первого рубежа обороны в ход пойдут российские ударные истребители и другие бомбардировщики.

Также не стоит забывать про территории Северного полюса и Арктики. Насколько известно, в том регионе у американцев нет систем ПВО, что очень хорошо для РФ. У неё в том регионе находятся сразу 3 авиабазы. Для нанесения ракетного удара можно использовать новую модификацию Ту-22 – Ту-345. Данный самолет обладает «стелс» технологией и крылатыми ракетами огромной дальности.

Благодаря этому системы ПВО не обнаружат российский самолет на расстоянии ракетного удара, а ракеты не смогут остановить из-за их огромной скорости. Из чего можно прийти к выводу, что модификация Ту-22 до Ту-345 была правильным шагом. Возможно, это действие в дальнейшем поможет одержать России победу над американцами.

На эту тему на сегодняшний день рассуждают многие эксперты, данное предположение было выдвинуто аналитиком из паблика ВКонтакте "Армия РОССИИ".