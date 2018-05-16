«Так не бывает»: Появились слухи об убийстве Угарова и Греминой

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Своим мнением в социальной сети поделился Слава Рабинович, известный политический и экономический аналитик, который вспомнил Александра Перепиличного и Сергея Магнитского. Художественные руководители «Театра.doc» Михаил Угаров и Елена Гремина скончались 1 апреля и 16 мая, такая утрата шокировала не только артистов, но и публику.

Двойная смерть в одной семье, которая славилась своими культурными подвигами и непослушанием государственным властям, наталкивает людей на разные мысли. Одни пока не могут поверить в смерть Михаила Угарова и Елены Греминой, а другие уже строят догадки с привлечением органов. Так Слава Рабинович написал: «Такого просто не бывает 1 апреля и 16 мая. Я вам точно говорю. Не-бы-ва-ет. Мне кажется, что оба они были убиты. Каким-нибудь КГБшным средством, как это сделали, например, с Перепеличным и многими другими».

Театральный критик Елена Строгалева рассказывала СМИ, с чего начались все беды «Театра.doc». Когда появился спектакль о деле Сергея Магнитского, театр был вынужден несколько раз менять помещения и всегда власти Москвы называли новые и новые причины для таких мероприятий. Многочисленные культурные деятели уверяют, что 1 апреля Михаил Угаров появился на 25-летнем юбилее «Новой газеты» и чувствовал себя превосходно, он был немного грустным, но бодрым.

Елена Гремина тяжело переживала смерть любимого супруга и ушла сегодняшним утром вслед за ним, как написал Дмитрий Гудков. Знакомые рассказывают, что она скончалась в больнице от сердечной и почечной недостаточности. Эту ситуацию активно обсуждают на просторах Twitter. Многие пользователи не могут поверить в такую случайность, но открыто опасаются озвучивать подозрения, как это сделал Слава Рабинович.

Личность Александра Перепеличного известна всем не только в России, но и в Великобритании, по громкому делу Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году. Финансисту предъявили обвинения в разработке схемы, позволяющей уклоняться от налогов. Александр Перепеличный выступал в качестве информатора в этой теме и переехал в Лондон, где во время пробежки в 2012 году неожиданно скончался. Британская полиция возобновила расследование по факту гибели россиянина, так как у них есть предположения, что мужчина скончался от редкого яда, спровоцировавшего сердечный приступ. Перед смертью бизнесмен разговаривал с российскими спецслужбами, которые предупредили его, что он может стать жертвой так называемых «решальщиков» во главе с Валидом Лурахмаевым. Перепеличный не удивился и назвал фамилии людей, причастных к возможному покушению на его жизнь.