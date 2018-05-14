Пробки в ушах и аллергия: летний отдых может оказаться адом

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Перед летним отпуском каждому человеку свойственно забывать о главных опасностях, которые могут подстригать на курортах. Для своей же безопасности необходимо подготовиться и оградить себя от ряда ситуаций, которые могут оказать негативное воздействие на организм.

Холодные напитки риск ангины и острого фарингита

Как только мы отправляемся в отпуск на море, в голове воображение рисует картинку: пляж, море, жара, шезлонг, холодный коктейль. На самом деле даже такое безобидное времяпровождение может подвергать организм опасности. Употребление холодных напитков на жаре легко может спровоцировать ангину и острый фарингит. Эти заболевания влекут за собой повышение температуры. А это говорит о том, что даже один коктейль может испортить весь летний отдых. Врдя ли кто-то по своей воле желает променять жаркий пляж на постель в номере.

Насморк не лучший "багаж"

Врачи рекомендуют перед отпуском максимально оздоровить свой организм, избавиться даже от малейшего проявления насморка. Все дело в том, что слизь в носу может превратиться в "зловещие" скопления в слуховых трубах. Это грозит для человека заболеванием ушей. Так что даже с малейшим насморком можно вместо уютной гостиницы приехать сразу на больничную койку.

Сера в ушах - монтажная пена

Врачи предостерегают путешественников перед опасностью, которую может спровоцировать обычная сера в ушах. Эти естественные выделения в больших количествах могут полностью закрыть слуховой проход, а это гарантированные проблемы с ушами. Перед поездкой на море специалисты рекомендуют пройти полный медосмотр, в том числе посетите лора.

Аллергия - "купальный костюм из красной сыпи"

Аллергикам перед летним сезоном необходимо быть особенно осторожными. Во многих странах есть опасные возбудители аллергии, которые в привычной среде не беспокоят. С собой в поездку на море нужно взять необходимые препараты, которые в критический момент ослабят симптомы аллергии, а даже могут спасти жизнь.

Подводное плавание, рыбы и гайморит

Как бы это не звучало странным, подводное плавание является опасным для каждого. Угроза скрывается не в акулах, которые могут напасть на человека, а в неправильном погружении. Врачи не советуют туристам нырять с большой высоты под воздействием адреналина. К погружениям нужно относиться максимально осторожно. Для нормального исхода необходимо проконсультироваться с инструктором и следовать всем его рекомендациям. Последствиями неправильного дайвинга могут стать удушье, гайморит или фронтит. Перед путешествием врачи рекомендуют пройти обследование и разузнать побольше о стране, в которой намерены отдыхать. Иначе летний отдых может оказаться адом.