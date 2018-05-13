Составлен список смартфонов для «нищебродов»

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Среди бюджетных вариантов Xiaomi Redmi 5A, Nokia 2, Meizu M6 и Moto E4.

Мировые бренды часто создают смартфоны, рассчитанные на разные финансовые возможности аудитории. Исключением не стали Xiaomi, Nokia, Meizu и Moto, которые представили бюджетные смартфоны.

Цена Xiaomi Redmi 5A в России составляет от 6 до 6,5 тысяч рублей, пик его популярности среди пользователей зафиксирован в начале 2018 года. Этот вариант получил от производителя хорошую камеру, экран отличного качества и батарею, которая держит заряд до двух дней. Встроенная память равна 16 гигабайтам.

Стоимость Nokia 2 варьируется от 6,5 до 7 тысяч рублей. Модель представляет собой современное наследие знаменитой Nokia 3310, которая славится своей устойчивостью к падениям и ударам. Новый вариант снабжен противоударным стеклом Gorilla Glass 3. Аккумулятор составляет 4100 мАч, имея опцию ультраэнергосбережения. Встроенная память равна 8 гигабайтам, но система оставляет пользователю в личное распоряжение только 4 Гб.

Meizu M6 предлагают от 6,6 до 7,5 тысяч рублей с памятью в 16 и 32 гигабайта, его дизайн очень напоминает iPhone 6. Отмечается, что гаджет получил сканер отпечатка пальцев, хорошую камеру и широкий выбор цвета корпуса. Среди явных недостатков отсутствие NFC, наличие устаревшего Micro-USB и корпус, который быстро теряет товарный вид при использовании.

Moto E4 продается в российских магазинах по цене от 6,7 тысяч рублей. Он хорошо переносит падение, работает эффективно без торможения и отлично фотографирует, если есть хорошее освещение. Стоит подчеркнуть, что чипу уже два года и отличительной работой удивит только интерфейс. Экран теряет свою контрастность, если на него смотреть не прямо. В целом материал, из которого выполнен Moto E4, отличается хорошим качеством. В связи с последними флагманскими новинками и топовым железом, можно сказать, что все вышеуказанные модели относятся к "нищебродскому" классу, хотя это совсем не так.