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12 мая в Лиссабоне состоится финал «Евровидения-2018». Второй год подряд Россия не сможет побороться за победу в международном песенном конкурсе, ведь «Первый канал» превратил его в источник «попила бабла».

Обидный проигрыш Юлии Самойловой в полуфинале «Евровидения» - это откровенно слабое выступление, а не политика, как кричат многие отечественные селебрити.

Звезды российского шоу-бизнеса, в частности, продюсер Иосиф Пригожин, композитор Юрий Лоза и музыкальный критик Сергей Соседов, раскрыли коррупционные тайны отбора участников на «Евровидение» у нас в стране.

Самойлова пела так, что хотелось закрыть уши, признается Пригожин. Продюсера больше удивило бы попадание отечественной певицы в финал, нежели обидный вылет, поэтому он недоумевает, почему Юлия не отказалась от участия на одном из этапов подготовки. Жесткую критику на Самойлову и Леонида Гуткина (автор песни I Won’t Break) вылил Сергей Соседов, назвавший шоу России в Лиссабоне «никаким». Песня слабая, не хитовая, изначально было понятно отсутствие шансов на успех, признается критик.

Больше всего сенсационного откровения слил в прессу Юрий Лоза. «Евровидение» в России превратилось в бизнес, позволяющий «пилить бабло». Выпрашивая деньги на иностранных композиторов, «Первый канал» отдает им сравнительно жалкий миллион, распределяя оставшуюся сумму денег между остальными участниками коррупционной схемы, полагает композитор.

Участие в конкурсе тоже продается. Отправив на «Евровидение» в 2012 году «Бурановских бабушек», организаторы перестали открыто отбирать участников. Все решает «Первый канал». Нужно вернуть честное соревнование, по итогам которого представлять Россию будут сильные певцы, считает все тот же Пригожин.

Пожелавшие остаться неизвестными не последние личности в отечественном шоу-бизнесе также внесли ясность в коррупционные тайны «Евровидения». Различные группировки поп-элиты России делят десятки миллионов рублей, действуя по принципу «главное – не победа, а участие». Международный песенный конкурс – это сверхуспешный продукт на ТВ для рекламодателей. К примеру, в 2016 году, когда российский участник в последний раз был в финале, доход от европейских рекламодателей составил 6% от совокупной прибыли телеиндустрии РФ.

Так что провал Самойловой – это никакая не политика, а прикрытый актуальным информационным щитом «попил бабла».