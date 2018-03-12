В России iPhone SE 2018 может стоить 47 000 рублей

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Два года назад Apple вопреки своим принципам представила компактный смартфон iPhone SE по бюджетной цене в 27 тысяч 990 рублей. Тот же смартфон нового поколения может стоить в России уже 47 тысяч рублей, в случае, если разработчики приблизят его к стандартам революционного iPhone X.

По поступившей в широкий доступ инсайдерской информации, вопреки прогнозам экспертов, Apple намерена продолжить линейку iPhone SE и даже планирует представить новую версию уже в середине этого года. В случае если слухи подтвердятся и разработчики действительно подгонят некоторые компоненты смартфона, в частности дизайн, под стандарт iPhone X, то устройство даже может получить «гибридное» название iPhone X SE.

Эксперты с нетерпением ожидают открытия китайской конференции WWDC, на которой iPhone SE второго поколения и может быть официально представлен разработчиками. Между тем, в технологическом плане концептуальных изменений не ожидается. Скорее всего, дизайнеры, оставив компактность устройства, как главную составляющую, уберут рамки с экрана, таким образом, расширив его площадь. Также возможно применение функции беспроводной зарядки.