Эксперты составили Топ-5 революционных возможностей ИИ

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В современном мире искусственный интеллект все больше и лучше осваивается человеком. Уже никого не удивить игрушками с пультом, которые смогут понять владельца даже по запаху, «умных» часов, знающих о своем владельце буквально всю информацию и т.д. Есть некоторые опасения, что ученые прогнозируют полную замену труда человека приспособлениями ИИ. Это означает, что часть или все профессии будут просто вычеркнуты из потребительского списка на трудовом рынке.

Уже сейчас известно, что некоторые работы, выполняемые ранее человеческими руками, полностью заменила автоматика. С одной стороны, это совершенно неплохо, но с другой стороны – просто шок. Ученые разработали список пяти самых наиболее вероятных случаев в профессиональной деятельности, которые или уже заменены приспособлениями ИИ, или же подобная революция состоится уже в скором будущем. Исследователи даже смогли составить список ТОП-5 наиболее вероятных сфер жизни общества, где присутствие человека не понадобится. Его работа выполняема машиной с ИИ.

Говорят, что ИИ сможет полностью вычеркнуть наличие спроса на профессии. Все процессы работы подвластны специальным «умным» аппаратам. Очень прискорбно, но эксперты утверждают, что сами работодатели отдадут приоритет автоматике вместо человека, жертвуя некоторыми нюансами.

Искусственный интеллект в юриспуденции – ноу-хау для судебной системы, имеющее массу недоработок. Работа юриста не представляет на первый взгляд абсолютно никаких сложностей, сравнительно с другими профессиями. Хотя если смотреть «в корень», может показаться совсем иначе. Юристом быть непросто, им нужно родиться, равно, как и доктором, педагогом или творческой личностью. По последним информационным данным, ИИ вполне сможет заменить в юриспуденции работу человека. Был проведен в этом плане интересный эксперимент. Было предложено решить вопрос, касающийся определенных рисков в случае с пятью договорами из разных ситуаций. Параллельно с ИИ еще работали и юристы. Результаты показали, что в случае с автоматикой финал был достигнут 100% правильно, в то время, как относительно работы специалистов эта цифра была не выше 94%. К тому же, ИИ обработал материал быстрее, чем сами юристы. Хотя в юриспуденции важно применение аналитического ума и логики, устройство вполне справилось.

Ученые уверены, что использовать искусственный интеллект возможно и в медицине. Речь идет о создании новых лекарственных препаратов для человека. Исследователи считают, что ИИ поможет изобрести новые таблетки и вакцины от тех недугов, которые еще не открыты медициной. Правильное сочетание химических элементов даст возможность ИИ сделать шаг к абсолютной победе над сахарным диабетом и онкологией. К сожалению, такие недуги в настоящее время очень часто диагностируются докторами, панацеи от них практически не существует. Но с помощью ИИ — это можно осуществить, просто нужно время.

Специалисты утверждают, что ИИ поможет провести грандиозное открытие и в авиации. В 2020 году появится скоростной винтокрыл гибридного типа с названием RACER. Разработкой занимаются сотрудники Airbus Helicopters. Ученые США, Германии и Франции сошлись в общей цели запуска в будущем нового уникального вертолета, который будет исполнять взлет и посадку вертикальным методом, а также научат аппарат летать горизонтально на огромной скорости. До этого времени обычной технике похожего типа это недоступно. Винтокрыл с использованием ИИ позволит проводить полеты для различного направления.

В Южной Корее ученые нашли применение ИИ в изобретении нового вида атомного оружия. Уже известно о шести специалистах, работающих в отрасли ИИ, которые принялись за работу по созданию нового уникального атомного оружия. Это станет очередным пунктом обеспечения еще большей безопасности для населения государства. Ведь это главная цель южнокорейского правительства и об этом есть извещение на официальном портале властей страны.

Очередной революционной возможностью искусственного интеллекта есть то, что с помощью специальных программ станет доступной предсказание смерти человека. Об этом заявили представители корпорации Google. В настоящее время программисты создали системную базу, в которой есть истории болезней 700 военнослужащих. ИИ предстоит обработать весь материал, вычислить по имеющимся диагнозам людей их дату смерти в будущем. Ученые подчеркнули, что наряду с этими расчетами будет разработан и анализ новых лекарственных препаратов, которые смогут победить уже установленные диагнозы пациентам в оперативной базе.

Разработчики уникального аппарата SpotMini показали на видео свои результаты работы. Аппарат, управляемый человеком на расстоянии, очень легко воспринимает команду открытия двери и мастерски выполняет все последующие процессы. На экране можно увидеть мини-робота, который «понимает, что для преодоления определенного препятствия на своем пути к цели нужно сначала дотянуться к ручке и дернуть ее. Это свидетельствует о том, что устройства с ИИ внутри вполне могут исполнять разные трюки самостоятельно и они наделены уникальной возможностью мышления. Это дает аппаратуре нового поколения большие перспективы в будущем человечества.