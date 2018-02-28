Неученье – тьма: Спорт убивает не хуже алкоголя и сигарет

Вчера, 21:26

В наше время тема спорта как никогда актуальна. Со всех сторон СМИ заваливают читателей новостями о вреде неправильного питания, малоподвижного образа жизни и вредных привычек, называя тренировки в спортзале единственным спасением от проблем со здоровьем. Однако не каждый отдает себе отчет, что спорт убивает не хуже алкоголя и сигарет.

Современная медицина развивается семимильными шагами, находя ответы на любые вопросы. Сейчас любой желающий может изучить состояние каждого миллиметра своего тела, сохранив высокий уровень здоровья на долгие годы. Курение постепенно выходит из моды, теперь гораздо круче ходить в тренажерный зал и наращивать мышечную массу. Несмотря на растущую популярность ЗОЖ, общество по-прежнему не может подавить в себе желание кушать вредную еду, обретая лишние килограммы на боках. В этом случае, как и с вредными привычками, на помощь приходит спорт. С рождения каждый человек усваивает прошедший через десятилетия урок – в здоровом теле здоровый дух. Однако не всем известно, чем может обернуться погоня за рельефным торсом.

Главной проблемой начинающих спортсменов является неосведомленность. Впервые пришедший в спортзал человек зачастую не знает ничего о том, как это место превратить в залог счастливой и здоровой жизни. Начальная фаза знакомства с качалкой – консультация со специалистом. Знающий свое дело тренер научит начинающего спортсмена правильной технике выполнения упражнений, расскажет основы здорового питания и восстановления. Все это в сумме превращает тренировочный процесс в сплошное удовольствие с желанным результатом.

Однако существует и обратная сторона медали. Не каждый человек готов признать себя совершенно некомпетентным в различных вопросах. В случае со спортом это выливается как в неприятные микротравмы, так и в поломанные судьбы. Одно неловкое движения с железом способно вмиг перевернуть жизнь начинающего спортсмена. СМИ зачастую не рассказывают о позвоночных грыжах, разрывах суставов и проблемах с сердцем в новостях, где спорт выступает в роли героя, торжествующего над негодяями в виде вредных привычек, малоактивного образа жизни и неправильного питания. Именно поэтому человеку важному уметь мыслить самостоятельно, оберегая себя от необдуманных поступков.

Спорт должен быть в меру и с умом, иначе он легко может загубить жизнь человеку не хуже алкоголя и сигарет.