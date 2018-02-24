"Я не шлюха": Бузова подает в суд на Скорохода

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Знаменитая Ольга Бузова наряду со своими достижениями в карьере столкнулась и с волной негатива, которую спровоцировал ее коллега по ТВ ведущий популярного ток-шоу Сomedy Club. Андрей Скороход позволил некую дерзость и назвал певицу шлюхой, за что девушка намерена подать на него в суд, чтобы защитить себя и своих фанатов.

Скандальная история с Ольгой Бузовой, которая вскружила головы многим пиарщикам и фоловерам находится в самом процессе кипения. Страсти просто выплескиваются за края, обжигая все вокруг. Дело в том, что телеведущая получила неожиданный удар, совершенно не предполагая истинного его направления. Ведь она многие годы поддерживала отношения со своими коллегами по ТВ из Сomedy Club. Бузову на проекте знают и уважают.

Но с недавних пор сама поп-дива резко начала сомневаться в своих приятелях, ощутив себя по-настоящему одинокой и беззащитной среди противников. Ведущий реалити-шоу Андрей Скороход нанес женщине такой удар, что она готова на все, чтобы оградить себя и фанатов от дальнейших последствий поступка шоумена. Он обозвал необоснованно Ольгу настоящей шлюхой, девкой по вызову. Такое высказывание шокированная звезда не смогла перевести в банальную шутку, хотя ее друг Тимур Батрутдинов и настаивал на этом. Как гласит русская пословица, беда никогда не приходит одна. Не успела Ольга Бузова прийти в себя от оскорблений Скорохода из Сomedy Club, как ее подкараулил новый выпад негатива. Недавний ее избранник Тимур Батрутдинов, с которым фанаты актрисы практически уже обвенчали девушку, резко поменял настрой сам к ней, поддержав мнение насчет шлюхи. Услышав такое высказывание, вокалистка получила достаточно тяжелую психологическую травму.

Она такого совершенно не ждала от своего друга! Наоборот, Тимура она считала тем человеком, у которого она сможет получить поддержку и опору, он даст ей шанс выплакаться на его мужественном плече. И опять полное фиаско. Что позволило мужчине изменить мнение об Ольге, которая едва уже могла называться его невестой - неизвестно. Собравшись с силами, гламурная красавица сообщила обо всей этой грязи на просторах социальной сети. Бузова официально заявила на весь мир, что она беззащитная и одинокая, так как ее предали лучшие люди из ее окружения. Но, вместе с этим, певица пообещала, что не позволит никому обливать грязью как себя, так и поклонников, которых за прошедший год собралось немало.

Любимица публики старается держаться изо всех сил, не падать духом. Она даже успела побывать на дне рождения одной их своих подруг. Есть информация, что Ольга красиво отожгла в компании друзей экс-супруга Дмитрия Тарасова. Ведь именинница оказалась законной женой его коллеги по футболу. Тимур Батрутдинов, поняв, что его девушка не намерена останавливаться, написал ей, чтобы она не морочила себе голову всякой мелочью. Он начал отстаивать резко правоту Ольги, назвав поступок Скорохода глупостью. Хотя в глазах самой артистки это приобрело видимость неправдоподобности.

Шоумен посоветовал Бузовой с пониманием отнестись к высказываниям ее обидчика, так как вероятно, что Андрей сам не понял, что он произнес. Ольга на такие провокации не повелась. Она решительно настроена обратиться в суд с иском к Скороходу за его шокирующее поведение.