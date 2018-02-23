Певица, ведущая, комик: Бузова позарилась на Comedy Club

Сегодня, 08:10

Популярная телеведущая, а теперь и уже настоящая талантливая певица Ольга Бузова достаточно многого успела достичь за год своей бурной деятельности. Кроме вокальных талантов, удивительной харизмы и невероятного успеха на кинематографе, гламурная красавица решила «отработать» почву в Comedy Club. Что же скрывается за этой таинственной чертой очередного периода жизни звезды шоу-бизнеса, разве недостаточно деятельности для полного счастья?

Ольга Бузова, которую ранее все обыватели знали по ток-шоу «Дом-2» за 2017 год сумела достичь высоких рекордов. Конечно, девушка постоянно работала, иногда забывая о сне и выходных днях, но игра стоила свеч… Среди достижений телезвезды можно назвать целый ряд. В прошлом году ее хиты 10 раз подряд занимали первые места на хитпарадах. Она выступала с сольными концертами по регионам России и залы были полны зрителей.

Не оставалось ни единого свободного билета в кассах перед началом выступления легендарной начинающей звезды. И это на фоне массовой критики в интернете! Кроме вокальной деятельности, Бузова состоялась как киноактриса – снялась в фильме «Жги». Она также активный интернет-пользователь социальных сетей. В Instagram Бузова получила победу по количеству лайков над такими мировыми именами, как Селена Гомес, Ким Кардашьян и др. Как сообщила Ольга Бузова СМИ, в текущем году она также не собирается оставаться на этом уровне. Впереди – новые сольные выступления, а также театральная постановка под названием «Мужчина нарасхват». Есть кое-что достаточно интригующее в жизни Ольги касательно мужчин.

Из достоверных источников стало известно, что «Мисс сексуальность 2017 года» может в скором времени завести страстный роман с одним из героев Comedy Club. Поговаривают, что эта сфера также скоро не останется без Бузовой. Новым избранником звезды стал Тимур Батрутдинов. Хотя официальной версии их отношений пока нет от имени самой главной героини, но обозреватели вовсю ведут обсуждения этого события. В Сети есть даже информация, что Тимур предложил Ольге стать его официальной женой. Ольга Бузова неоднократно появляется на публике с Тимуром вместе, их видят все и повсюду.

Тимур даже решил порвать с Comedy Club. Ведь его пассия очень скептически относится к этой программе, утверждая, что зритель не видит в ней перспективы, и людям она надоела. Но поклонники уверены, что, если дело коснется чувств, Ольга, вероятнее всего, выйдет на сцену и здесь. Ведь влюбленные не смогут расстаться ни на минуту, а с прежней работой молодой супруге будет мало времени, чтобы насладиться обществом своего любимого. Также в кулуарах шоу-бизнеса бытует мнение, что приход в шоу Ольги с Тимуром сможет создать настоящий эксклюзив в передаче и привлечь еще большее количество фанатов.