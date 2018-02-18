Крушение самолета в Иране: Теракт или неисправность?

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Сегодня произошла вторая авиакатастрофа за секущий месяц, в результате которой снова погибли все пассажиры и члены экипажа. Сейчас эксперты пытаются установить, что стало причиной крушения самолета ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines в Иране. На борту авиалайнера находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Некоторые эксперты предварительно говорят, что самолет мог упасть в результате теракта, однако большинство уверены, что причиной тому является техническая неисправность авиалайнера.

В данный момент проходит расследование крушения самолета ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines, который сегодня, 18 февраля, потерпел крушение в Иране. Известно, что авиалайнер врезался в горный хребет Дена. Представители авиакомпании, которой принадлежит самолет, уже прокомментировали крушение и выразили соболезнования семьям погибших людей.

Администрация компании сообщила, что за несколько часов до вылета началась мощная пыльная буря, которая могли привести к авиакатастрофе. Почему из-за погодных условий экипаж не перенес вылет, пока неизвестно. Возможно опытные пилоты были уверены в себе и не считали, что буря может помешать им обеспечить безопасность пассажиров. Через несколько минут после вылета из аэропорта самолет пропал с радаров. Пока неизвестно, успели ли пилоты сообщил про экстренную ситуацию.

Эксперты уже сообщили, что самолет пытался совершить экстренную посадку, однако мощный ветер сделал его неуправляемым, и авиалайнер врезался в хребет Дена. Прибывшие на место трагедии спасатели пообщались с очевидцами. Свидетели крушения самолета авиакомпании Aseman Airlines утверждали, что среди пассажиров могут быть выжившие, однако эта информация не подтвердилась. Все находящиеся в самолете люди, включая пилотов и бортпроводников, погибли.

Эксперты попробовали узнать, в каком состоянии был самолет. Оказалось, что в январе этот авиалайнер совершал экстренную посадку из-за критической неисправности. Кроме того, самолет начал функционировать 20 лет назад. Этот возраст по меркам авиации является довольно приличным, поэтому неисправность могла выявиться при полете неожиданно.