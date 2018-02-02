Бывшая любовница Абдулова соврала о внебрачной дочери: Кому и зачем нужен пиар на смерти?

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Бывшая любовница Александра Абдулова Лариса Штейнман поведала про его предполагаемую внебрачную дочь. Женщину проверили на детекторе лжи в студии ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, но сразу результаты не сказали. Она заявила, что девочку зовут Мари-Изабель, и ребёнок узнал про звёздного родителя в 12 лет, перед тем, как начались съёмки. По какой причине именно после смерти Абдулова Лариса Штейнман выдала такое откровение, она не сообщила.

В дальнейшем выяснилось, что у дамы действительно были отношения с артистом в течение двух лет, однако, как оказалось, и не только с ним. Они встречались в квартире на Гитляровского, начав общаться после одного интервью. Штейнман признала, что актёр ей был нужен для хорошего пиара, а также помощи в карьере. Также Александр Абдулов давал ей деньги на заграничные поездки. Однако дочь была всё-таки не его. По результатам с детектора лжи Ларису Штейнман уличили во вранье. Также категорически возражал против такой теории человек из окружения Абдулова, заявивший, что у него не могло быть детей именно в то время в связи с операцией. Отсутствие родственных связей у дочери Ларисы Штейнман и популярного актёра подтвердили и по итогу проведённого ДНК-теста.

В целом, своеобразный «хайп» на смерти является достаточно характерным. Нередко родственники покойных артистов или те, кто желает получить свою долю славы, намеренно в чём-то «признаются» или готовы месяцами рассказывать в интервью о чертах знаменитого близкого по тем или иным причинам человека. Например, в таком подозревали семью Жанны Фриске, а также Эми Уайнхаус. Интервью о них действительно были очень долгое время.

Существует и иное не совсем моральное «хайпожорство» - на бытовых ситуациях. Здесь стоит упомянуть небезызвестную Диану Шурыгину. История с изнасилованием этой девушки приобрела практически общенациональную славу. Андрея Малахова, в шоу которого впервые и показали Шурыгину, стали ассоциировать именно с ней. Бесконечно в разных шоу показывают, с кем девушка общается, а также что из себя представляют она и её насильник. Возникает практически неисчислимое количество разных теорий, которые обязательно подкрепляются появившимися для очередного интервью родственниками или знакомыми.

Бывают и менее яркие, но привычные способы «раскрутки». Чаще они основываются на каких-то негативных образах, потому что людям их легче воспринять. Например, некоторые эксперты считают, что таким пиаром пользуется ведущая и певица Ольга Бузова. Так или иначе, однако скандал привлекает внимание, хотя отдельные критики отмечают, что из-за него теряется настоящее творчество.