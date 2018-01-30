За гранью реальности. Почему электроны и молекулы воды нуждаются в энергии?

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Команда американских химиков во главе с Джулией Галли из Чикагского университета и Франческо Паэазни из Калифорнийского университета в Сан-Диего, смогли выявить необходимое для присоединения электрона к молекуле воды количество энергии. Предполагается, что полученную информацию можно будет применить, чтобы сделать количественное описание реакций окислительно-восстановительного характера в воде, а также оценить, насколько эффективны электрохимические и фотоэлектрохимические ячейки.

На этом наука не остановилась и пошла дальше. В первую очередь стоит упомянуть о гибком аккумуляторе, в основе которого растягиваемые электроды. Такого удалось добиться специалистам из Национального института науки и технологий Ульсана в Южной Корее. На опытных образцах стало понятно, что стопроцентная мощность сохраняется стабильно, и это не зависит от того, какая была сильная деформация. Гибкие аккумуляторы планируется применять в разных сферах. Например, чтобы производить «умную» одежду или полностью водонепроницаемые датчики.

Химики из Калифорнийского университета в Беркли создали «умные» окна, которые могут заниматься выработкой электричества. Это особая система, которая реагирует на освещённость и температуру, и стекло тогда будет более или менее прозрачным. Эффективность нового материала не идеальная, его «горячая фаза» не имеет достаточной мощности. Однако специалисты уверены, что они смогут решить проблему, оптимально сочетав допирующие вещества.

В Институте Карнеги в Вашингтоне специалистам во главе с Тимоти А. Стробелом удалось получить нитрид титана состава Ti3N4. У него кубическая симметрия, а также полупроводниковые свойства. Ti3N4 образовывается, только когда очень большие давления и температура больше 2 тысяч градусов по Цельсию. У нитрида титана очень хорошие адгезионные свойства, потому они применяется, чтобы увеличить адгезию клеток к пластинам, которые используются для сердечных «заплаток».

Наконец, стоит упомянуть об открытии международной команды химиков. Специалисты из Японии, Германии, Испании и Франции, которыми руководила Дзюндзи Юхара из Нагойского университета, смогли получить вещество, именуемое немятым «оловянным графеном». Полученное может применяться, как двумерный топологический изолятор, у которого характеристики останутся прежними, даже когда температура существенно превысит комнатную.