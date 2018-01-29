Apple остановил выпуск новых гаджетов. В "яблочной" компании ожидается утечка информации

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Нашумевший во всем мире iPhone Х стал настоящим поводом для обсуждения в Сети, а фанаты компании принялись массово покупать устройства еще до официального выхода, по предзаказу и другими методами. Однако в скором времени «яблочные» поклонники не смогут увидеть новые гаджеты, а их выпуск возобновится лишь через два года. Специалисты объяснили, почему так произойдет и каких флагманов публике ждать в будущем.

По словам экспертов, юбилейный смартфон от Apple забрал немало сил у разработчиков, но устройство массово поддавалось критике за различные недочеты и пробелы. Тем не менее, продаваться iPhone Х будет еще в этом и следующем году, а его последователи появятся на рынке совсем не скоро. Связано это с множеством факторов, и не последним из них является востребованность устройства, не показавшая нужных и ожидаемых результатов в полной мере. Специалисты убеждены, что юбилейный смартфон продержится на вершине еще полгода.

Как отмечают специалисты, пользователям есть, на что пожаловаться, и разработчики прекрасно понимают своих не в полной мере довольных покупателей. Речь идет о недоскональной системе сканирования лица и "оперативке", а также нестандартном разъеме наушников, своеобразном «вырезе» на дисплее и других недостатках. Все эти пункты могут быть исправлены в будущем, но «яблочные» гаджеты не перестают продаваться, чему радуются представители компании, однако продажи у корпорации не такие радужные, как ожидалось.

По мнению экспертов, в ближайшие пару лет Apple слегка отдохнет, и новых устройств поклонники бренда не увидят, хоть раньше выпуск устройств и происходил каждый год. Отмечено, что перечисленные инновационные нововведения порадовали публику, но не все остались довольны, однако компания исчерпала свои силы, и покупателей пока нечем удивлять. Ожидается, что в свет могут выйти только уже существующие смартфоны, в которых будут присутствовать некоторые изменения, но это также не оставит равнодушными пользователей.

В первую очередь, операционная система может быть усовершенствована, а объем памяти для некоторых устройств несколько увеличится. Также ожидается, что смартфоны от Apple будут изменены внешне, а их расцветки приобретут иной формат, несвойственный компании. Такие перемены пока не перечислены сотрудниками корпорации, тем не менее, эксперты в сфере новых технологий с многолетним опытом прогнозируют именно такой исход. Больше подробностей можно будет узнать через некоторое время, когда у специалистов появится больше утечек информации.