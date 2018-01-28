Учёный из Канады расшифровал строки из манускрипта Войнича: Эксперту помог ИИ

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Манускрипт Войнича – книга-загадка, которая не спешит делиться с учёными своими секретами. Канадскому специалисту удалось расшифровать первую страницу рукописи при помощи ИИ (искусственного интеллекта).

Над разгадкой текста манускрипта Войнича бились многие учёные. Однако все их начинания оканчивались провалом. До недавнего времени специалистам не удавалось даже установить язык древнего послания, не то чтобы разгадать то, о чём там говориться. Значительный рывок в вопросе расшифровки сделал канадский учёный Грэг Кондрак из Альбертского университета.

Учёный решил подойти к распознаванию символов рукописи творчески и воспользовался помощью компьютера. Перед этим он натренировал ИИ на Всеобщей декларации прав человека, которую машина прочла на 380 языках. Во всех испытаниях виртуальный помощник определял язык и мог прочесть текст в 97%.

Проанализировав написанное на первой странице манускрипта Войнича, ИИ пришёл к выводу, что язык рукописи – иврит. Создатель документа прибег к технике шифрования, когда буквы в словах меняются местами, а гласные выпускаются вообще. Также программе, созданной учёным, удалось прочитать первое предложение, в котором говорится, что «Она сделала указания священнику, человеку дома, и мне, и людям». Кроме этого ИИ удалось распознать в тексте слова «фермер», «свет», «воздух» и «огонь».

Грэг Кондрак отметил, что не все его коллеги благосклонно отнеслись к его затеи с рукописью и ИИ. Некоторые восприняли подобную инициативу, простым энтузиазм и желанием вписать своё имя в ряды тех специалистов, которые когда-либо работали над рукописью.

Эксперимент канадского учёного не первая попытка привлечь современные технологии к разгадке тайны манускрипта Войнича. Благодаря умным машинам был определён возраст книги и её возможное «место рождения». Анализ показал, что рукопись написана на пергаменте XV века, и работали над ней три человека, два из которых непосредственно записывали текс, а третий неизвестный делал рисунки.

Манускрипт Войнича представляет собой рукописную книгу, состоящую из 240 страниц. Размеры издания составляют 23,5 на 16,2 см и толщиной 5 см. Анализ чернил и краски показал, что средневековый кодекс был написан на территории от Италии до Чехии. Содержание книги имеет несколько глав, в которых говориться об астрономии, биологии, космологии и фармацевтики.

Меняя хозяев и переходя из рук в руки, манускрипт Войнича так и не был расшифрован и переведён. Возможно, работа канадского специалиста из Альбертского университета поможет узнать, что же хотели сказать потомкам древние авторы.