Алексей Панин с женой Люсей снова «пьяные и счастливые». Голое фото актёра покоряет сеть

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Алексей Панин снова стал звездой скандала. На этот раз поводом для обсуждения стало голое фото актёра с его женой.

Актёр Алексей Панин снова подогрел к себе интерес общественности уже проверенным методом, он выложил в сеть фото 5-летней давности, где он с женой отдыхает на нудистском пляжи города Одессы. Большая часть подписчиков актёра опешили от нового голого откровения кумира, так как на снимке молодые люди абсолютно голые и изрядно выпившие. Панин подписал фото, как «с женой Люсей, пьяные и счастливые».

Несмотря на то, что некоторое время спустя, видимо одумавшись, Алексей Панин удалил снимок, фотографию сохранили пользователи и продолжили его обсуждение. За недолгое время публикации голое фото набрало почти 700 комментариев. Некоторые отметили, что рано понадеялись на то, что актёр решил больше не шокировать общественность своей обнажёнкой.

Несколькими днями ранее Алексей Панин устроил перепалку с Максимом Галкиным. Артиста задело то, что пародист часто упоминает его на своих концертах. Он пригрозил мужу Примадонны «рассказать правду о его друзьях геях» и добавил, что пусть сатирик задумается над тем, что будет, если он «откроет рот».

Упомянул в гей-скандале любитель голых откровений и «натурального блондина» Николая Баскова. Алексей Панин пожалел, как он выразился, «какую-то девушку Лопыреву», на которой певец собрался жениться. Также негодующий актёр обратил внимание на то, что нельзя осуждать других, делая самому «не пойми что».

Ответил Алексей Панин и Диме Билану, так как тот часто упоминает о том, что актёр пьёт в больших количествах. Звезда «Бригады» напомнил российскому исполнителю и «очень больному человеку» об одном ему известном инциденте с Биланом и Айзеншписем. Актёр отметил, что он не алкоголик и «никогда не пил больше других».

В прошлом году Алексей Панин стал звездой интернета благодаря видео с собакой и прогулке в женской одежде по улицам родного города. Тогда поклонники просили звезду меньше употреблять алкогольные спиртные напитки.

В сети периодически появляются фотографии Алексея Панина, где он находится в неадекватном состоянии и непристойном виде. Несмотря на это некоторые из его поклонников считают, что кумир ведёт себя правильно и является полностью раскрепощённой личностью. Однако большая часто поклонников все же хочет, чтобы актёр вернулся в профессию и стал привлекать к себе внимание профессиональными достижениями, а не обнаженкой.