НЛО исследуют леса США: Скотт Уоринг и Родни Клэфф заявили о слежке за жителями Земли

Сегодня, 13:43

НЛО интересуется лесами США, - такое сенсационное заявление выдвинули уфологи. Скотт Уоринг и Родни Клэфф объявили о слежке за жителями Земли.

Скотт Уоринг недавно оповестил своих подписчиков о том, что нашёл подлинное доказательство существования инопланетян. Виртуальный специалист выложил на свою страницу видео, которое ему в ходе очередных изысканий в сети попалось на глаза.

На видео, длинной в 10 минут и 16 секунд показывается одна из трасс США, проходящая по лесистой местности. Изначально в глаза не бросается ничего необычного, машины и природа. Однако над всей этой земной повседневной идиллией спокойно висит серебристый диск НЛО. В кадре можно увидеть, как вращается инопланетный аппарат вокруг своей оси и как от его боков отражается солнце.

Уфолог уверен в реальности видео и заявил своим подписчикам о том, что материал реальней, чем тот, который снимали его родители, когда он был маленьким. Проведя несколько экспертиз, виртуальный искатель братьев по разуму убедился в его подлинности. Скептики же в один голос заявили, что видео ролик напоминает работу только что освоившего графический редактор человека.

Конспиролог Родни Клэфф солидарен со своим коллегой Скоттом Уорингом и считает, что НЛО давно уже «прописалось» на Земле. Специалист несколькими неделями ранее уверял интернет общественность в том, что инопланетяне давно живут в недрах нашей планеты и наблюдают за человечеством при помощи летательных аппаратов, которые обычные пользователи называют «тарелками».

Последователь инопланетной теории заговора убеждён, что высокоразвитая раса спустилась под землю после поражения Гитлера. Также эксперт в непознанном уверен, что подземные жители прекрасно себя чувствуют в недрах Земли, так как комфортные условия для существования им обеспечивает внутреннее солнце нашей планеты. Родни Клэфф также описал планетарных соседей человечества и отметил, что их рост составляет 3 метра, а вид настолько ужасен, что напугал бы не подготовленного человека. Конспиролог уверен, что NASA и правительство США скрывает от общественности правду, а спецслужбы прекрасно знают, где расположены входы в подземелья.

Исследователь Олаф Янсен также поддерживает теорию о жизни инопланетян под землёй. Специалист рассказал своим подписчикам, что обнаружил несколько входов в подземные базы НЛО, а сами пришельцы рассказали ему, что следят за человечеством при помощи летательных аппаратов.

Конспирологи и уфологи в последнее время всё чаще заявляют о том, что пришельцы существуют и находятся не так далеко, как принято считать. Виртуальные специалисты ожидают, когда же всё-таки международное правящее сообщество раскроет правду своим гражданам.