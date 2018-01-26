Таинственные эксперименты Теслы: Что скрывает Тунгусский феномен?

Вчера, 20:20

Грандиозный эксперимент Теслы.

Беспроводная передача энергии, придуманная и опробованная великим изобретателем поменяла магнитное поле Земли. Какие же факты долго умалчивались и почему все заметки и работы Николы Теслы теперь закрыты от общества? Попробуем рассмотреть всё более детально.

Гениальный учёный работал над проблемой передачи энергии, а точнее над её беспроводной подаче. Его труды были строго засекречены спецслужбами. Однако в наше время пришлось столкнуться с такой аномалией, что современным физикам просто необходимо было проверить свои догадки и заглянуть в запретное. Получив неопровержимое подтверждение своим гипотезам научные работники просто обомлели от грандиозного открытия.

А всё началось с горы Височицы. Группа исследователей смогла зафиксировать сверхмощный поток энергии, который исходил из этой горы. Начало он брал из её вершины и был направлен прямиком в небо. По примерным подсчётам радиус этого энергопотока составлял 4.5 метра с частотой превышающей 28 Килогерц. Такое явление наталкивало на мысль, что внутри находится некая энергетическая установка. Тем не менее остаётся загадкой само происхождение и природа этого луча. Главной особенностью этого извержения энергии стало то, что по мере удаления от горы он становился более мощным. Что же могло спровоцировать появление такой аномалии?

Начав тщательно исследовать территорию Височицы открылась шокирующая правда - это была самая настоящая пирамида! Раскопки показали, что гора выложена бетонными блоками неизвестного состава, а стороны пирамиды и сама конструкция целиком и полностью повторяла египетские. Эта гора получила название "пирамиды Солнца", её высота гораздо превосходит размеры пирамиды Хеопса, а возраст составляет более 40 тыс. лет. Лучи, которые исходили из этой "солнечной горы" были очень тесно связаны с той подачей энергии, которую экспериментировал Тесла.

Именно этот американский инженер проводил такие невероятные опыты, что заставляли светиться небо и заряжать энергией территорию на многие километры. Эксперты утверждают, что Тунгусский феномен не что иное, как страшные последствия его очередного опыта. Напомним, что за некоторое время до этой катастрофы, люди в небе наблюдали необычное яркое свечение и другие аномальные явления, именно те, которые происходили во время всех таинственных испытаний великого учёного. Никола Тесла каким-то образом задействовал мантийную энергию связанную с темной материей, которая привела к различным землетрясениям, отдельным взрывам и таинственным явлениям.