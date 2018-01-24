Неадекватность и шизофрения: Речь выдает человека с развитым психозом

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Специалисты из Исследовательского центра Томаса Уотсона в Нью-Йорке заявили, что с помощью автоматического анализа речи можно определить, будет ли развиваться психоз у человека. Основа программного алгоритма – методы по языковой обработке. Точность системы – 83%.

Психоз – это расстройство, когда теряется связь с реальностью, и люди видят, слышат и ощущают то, чего нет. Важный признак такого – то, что нарушается мышление, а выражается такое часто в том, что речь становится неадекватной. В частности, люди, у которых шизофрения, обычно используют только простые конструкции в предложениях и понимают закрытые типы вопросов. Сами могут говорить запутанно. Проводя психиатрическую диагностику, доктора часто беседуют с больными, чтобы определить, есть у них психоз или нет. Благодаря методам автоматической языковой обработки такое можно будет проделывать эффективнее.

По словам ведущего автора исследования Гильермо Чеки, подобная работа у них уже велась. Тогда учёные выявили посредством программного алгоритма, что есть нарушение в семантических и синтаксических маркерах. В дальнейшем исследовании специалисты применили полученные результаты для того, чтобы обучить классификатор, который будет определять, есть ли риск развития психоза у человека. Проверяли программу на часовых записях интервью и пересказах историй 93 школьников и студентов. 24 из них за последующие 2,5 года получили развитие психоза, и разработка это смогла доказать.

Единственное – проверяли пока алгоритм исключительно на английском языке. Эксперты отмечают, что есть необходимость адаптации его и под другие, а также предполагают увеличение числа добровольцев для новых испытаний и добавление новых возрастных групп. В целом, определять, есть ли у человека психическое расстройство, можно также по тому, что он пишет, как выполняет свою работу и так далее.

Эксперты отмечают, что определённые навязчивые идеи или отклонения хорошо прослеживаются в таких случаях. Кроме того, важно, как сам человек реагирует на вопросы об этом. Если нет спокойных, без агрессии или попытки перевести тему, ответов с относительно чёткой аргументацией или отсылкой к какому-то моменту из собственной жизни либо где-то увиденному, то это может быть определённым признаком возникновения психического заболевания.