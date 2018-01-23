Нарушение авторских прав и тюрьма: Отключение обновлений Windows 10 является уголовщиной

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Компания Microsoft теперь будет жестко наказывать за отказ обновлений системы. Поводом к обозначению такой позиции послужил, казалось бы, невинный вопрос, заданный одним из российских пользователей на форуме. Гражданин хотел узнать, предусмотрена ли возможность отключения автоматических обновлений программы Windows 10-го поколения. Этот вопрос волнует немалое количество юзеров, потому что на постоянные обновления тратится много объема памяти на жестком диске. Но категоричный ответ на него был весьма неожиданным.

Один из модераторов форума заявил, что за самовольное отключение функции автообновлений системы, пользователь вполне может получить тюремный срок. Причем вполне реальный. Представитель корпорации также подкрепил свои слова статьей из Уголовного кодекса РФ «Нарушение авторских и смежных прав», которая предполагает до шести лет лишения свободы, а также штраф до 1000000 рублей. Ответ модератора вызвал бурные дискуссии среди юзеров, они заявили, что сомневаются в применении данной статьи к людям, отключившим всего лишь одну функцию системы.

Напомним, что до этого рассылка обновлений, которые вызвали конфликт с программным обеспечением компьютеров огромного числа пользователей, привела к приостановке обновлений и доработке уже разосланных чипсетов, которые соответствовали не всем необходимым документам. Корпорация Microsoft получила массу жалоб от пользователей, чьи компьютеры не стали запускаться в результате установки таких обновлений. Специально для пострадавших юзеров была опубликована специальная инструкция, как восстановить работоспособность компьютера.

Примечательно, что в последнее время компания получала жалобы не только на обновление программного обеспечения - в ноутбуках, выпускаемых корпорацией обнаружилось дефектное оборудование для зарядки аккумулятора. Так, новинки Surface Book 2 умудрялась разряжаться даже в состоянии подключения компьютера к сети. Из-за этой проблемы пользователи были вынуждены оказываться с полностью разряженным устройством в любой момент. Кстати, видеокарта этих новейших ноутбуков позволяет работать с более мощными программами, которые, соответственно, и быстрее разряжают батарею, но когда заряд изначально отсутствует, то об использовании даже не настолько мощных программ не может быть и речи.