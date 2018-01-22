Поцелуй, секс и "возрастной ценз": Бузова готова к любви

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Одной из самых часто обсуждаемых персон в Сети, конечно, же является телеведущая и, с некоторых пор, певица Ольга Бузова. Сейчас звезда продолжает свой отдых на морском побережье и ежедневно публикует фотоотчет для своих поклонников, заодно демонстрируя новые купальники.

На днях знаменитость отметила свой 32-ой день рождения, с которым ее поздравили поклонники и участники телепроекта «Дом-2». По всей видимости, очередной «возрастной рубеж» заставил Ольгу несколько пересмотреть свои взгляды на основные жизненные ценности. Потому что она подписала некоторые фото с несвойственным ей спокойствием и даже отстраненностью, что если гнаться за любовью, то она так и будет ускользать от тебя, тогда как тех, кто за ней не бегает, она настигает сама. Бузова добавила также, что чувствует приближение своей «второй половинки» и абсолютно готова к встрече с ней.

Подписчики, не дождавшись от знаменитости комментариев относительно часто появляющихся в последнее время в ее ленте фотографий вместе с Тимуром Батрутдиновым. Кстати, из всех размещенных Бузовой снимков, больше всего им понравился тот, где звезда в белом купальнике, расшитом крупными серебристыми пайетками.

До этого звезда будоражила общественность громкими заявлениями об отсутствии в ее жизни секса на протяжении последнего года. Ольга публиковала пространные рассуждения о том, как важны для нее отношения между мужчиной и женщиной и, что, возможно, она несколько старомодно воспринимает их, но для нее важны многие моменты, которым современное общество не придает такого уж значения. Например, Бузова заявила, что поцелуй она считает весьма важной составляющей интимных отношений.

Также напомним, что знаменитость довольно иронично отреагировала на бракосочетание своего бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова, которое произошло совсем недавно. Экс-супруг Ольги Бузовой женился в третий раз, его избранницей стала модель Анастасия Костенко, отношения с которой, по слухам, у Дмитрия начались еще во время брака с Бузовой. Дмитрий и Настя не так давно объявили о своей помолвке, практически одновременно распространилась информация о беременности невесты. Во время отдыха на островах Тарасов сделал официальное предложение девушке, и по возвращении в Москву, они почти сразу сыграли свадьбу.