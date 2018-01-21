Телепатия, высший разум и экстрасенсорика: Мысли могут "двигаться" в мозге

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Заблуждение, что мозг создал человека стало общепринятым понятием. То есть чем чаще он думал, задействовал свои извилины, тем развитие и умнее он становился. Тем не менее с нашим мозгом не всё так очевидно. Учёные в один голос твердят, что этот главный орган человека никак не может быть генератором мыслей, знаний и духовной составляющей человека. Для всего этого там просто не хватает места. Поэтому принято теоретически считать мозг ретранслятором или передатчиком импульсов, которые приходят неизвестно откуда, при этом заставляя нас совершать какие-то поступки.

Так учёные из Беркли, что в Калифорнии, принялись исследовать мозговую деятельность и составили своеобразную диаграмму движения мыслей. Специалисты смогли подтвердить предположение о том, что высшая человеческая функция - мышление происходит в префронтальной коре. Специалисты также заметили, что различные по сложности мыслительные процессы предусматривающие принятие решений, координацию движений и планирование, задействуют не только различные участки головного мозга, но и отличаются по времени их формирования. Единственным глобальным вопросом остаётся то, кто же всё-таки "хозяин" всей сети мыслеформ?

Саму мысль невозможно пощупать как нечто материальное и найти её в наших умах невозможно, так как попросту её там нет. Отсюда напрашивается вывод, что мысль - это нечто ментальное. И если обратиться к гипотезе о том, что существует определённый информационный кокон высшего разума, то все феномены существующие в природе легко объяснить. Эта оболочка, содержащая в себе всю возможную информацию нашего мира, есть мощнейшим в природе преобразователем, а человек всего лишь отдельное звено, которое преобразует информацию энергий в образы и наоборот. Говоря другими словами, всякая мысль зарождается в подсознании и проникает в сознание.

Эти, на первый взгляд фантастические версии, совершенно просто трактуют феномен телепатии, когда экстрасенс не получает информацию непосредственно от человека пославшего её. В этом случае изначально посланная мысль попадает в так называемую "ноосферу", а уже потом к акцептору. От сюда получается, что человек - "приёмопередатчик" находящийся внутри вселенского информационного поля.