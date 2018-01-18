Взрыв эмоций и экспромт: Удивительное влияние джаза на мозг человека

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Гибкость разума поражает.

Не каждый из нас догадывается, что мозг музыканта озаряется огнём бушующего фейерверка, когда тот начинает играть на музыкальном инструменте. В то время как сосредоточенное чтение нот и отрепетированное движения рук воспроизводят музыку, мозг бешено работает. Если сравнить прослушивание музыки и её непосредственное воспроизведение, то можно представить в первом случае лишь небольшую тренировку для центральной нервной системы, а во втором варианте - это тяжёлая нагрузка "до седьмого пота".

Нейробиологи решили провести небольшой опыт и взяли в качестве подопытных одну группу музыкантов классического жанра, а другую джазовых исполнителей. Дав всем одинаковое задание исполнить одну и ту же композицию, учёные стали наблюдать за реакцией и процессами проходящими внутри головы исполнителей. Выяснилось, что приверженцы классики искусно интерпретируют заданное произведение, уделяя массу внимания для правильной расстановки пальцев, как играть. То есть больше концентрируются на техническом исполнении. Что же показала джазовая группа. Привычная творческая импровизация музыкантов этого жанра подошла к опыту с лёгкостью. Джазмены сосредотачивали внимание на нотах и могли переключиться по стилю исполнения, придумывая новые варианты и ходы. Экспромт и фантазия показывают гибкий, быстро приспособляемый и моментально реагирующий мозг джазистов.

Тогда как у выдержанных классиков с этим были заметные проблемы. Мыслительные процессы обеих групп сильно отличались и выводы специалистов были однозначны. Джазовые музыканты, а вернее их гибкость мышления и работа мозга куда более лучше и расторопнее. Гораздо сложнее адаптироваться и невозможность быстро планировать меняющиеся задания показали приверженцы классики. Их педантизм не оставлял мозгу возможности моментально реагировать и готовности менять исполнение.

Разные стили музыки прочно закрепляются в нашем сознании и если мы склонны к определённому жанру и являемся его ярыми приверженцами, то это несомненно меняет наши мыслительные процессы отдавая предпочтение к определённому стилю поведения и выбора мыслительного процесса.