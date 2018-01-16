Слабоумие и преждевременное старение: Соль провоцирует начало необратимых процессов в организме

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В современном мире существует огромное разнообразие диет, связанных с весом, различными показателями здоровья и другими факторами. Однако нет ни одного режима питания, который мог бы подойти сразу всем людям, но некоторые нюансы эксперты уже успели выделить. Речь идет о потреблении определенных микроэлементов, которые необходимы человеческому организму.

Как оказалось, соль занимает далеко не последнее место в списке употребляемых с пищей приправ, и вместе с этим вместо пользы может принести серьезный вред. Недавние исследования показали, что любители соленого могут поплатиться за свои пристрастия, ведь еще в молодом возрасте такие люди могут приобрести слабоумие. Выяснилось, что пострадать могут различные категории и слои населения, ведь сейчас достаточно сложно контролировать употребление соли, которая находится во многих продуктах.

Ученые отмечают, что есть определенные нормы питания, и солью увлекаться не стоит, ведь нанесен вред будет всему организму сразу. И наибольшая опасность ожидает мозг, а также когнитивные функции, работать которые станут в разы хуже. Как оказалось, желудок и мозг достаточно тесно взаимосвязаны, и это не секрет для научной среды, но некоторые особенности ученым были неизвестны ранее. Речь идет о возможности выработки в желудке определенных ферментов, которые в дальнейшем блокируют нормальную мозговую деятельность, и происходит такое во время потребления увеличенного объема соли.

Лабораторные грызуны, в ходе исследований, должны были три месяца питаться продуктами с повышенным содержанием соли в несколько раз, но оставалась и контрольная группа, питающаяся нормально. В конечном итоге оказалось, что в организме подопытных начали происходить серьезные изменения, отмечены начальная стадия развития слабоумия, торможение реакции и другие неприятные результаты. Как подчеркнули эксперты, у контрольной группы показатели были в порядке, ведь пища отличалась только количеством соли.

Исследователи настаивают, что данный микроэлемент действительно важен и нужен человеку, однако следует максимально ограничить его потребление. Дело в том, что полностью отказаться от соли нельзя, ведь нужные в ней натрий и хлор требует организм. Но происходит так, что в повседневной жизни человек покупает уже готовую пищу, а также хлеб и другое, и точно знать количество соли в нем невозможно. Рациональное питание и необходимый контроль помогут людям преждевременно не постареть, не приобрести слабоумие, а также быть более здоровыми во многих планах.