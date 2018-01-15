Без одежды и ретуши: Ходченкова порадовала поклонников откровенным фото без макияжа

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Светлана Ходченкова показала, как выглядит без косметики, опубликовав утреннее фото.

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа. На снимке Ходченкова изображена с мокрыми волосами, сидящей возле окна. На ее лице отображаются лучи Солнца и актриса выглядит нежной и счастливой. Одежды на снимке не видно.

Для снимка Ходченкова не использовала косметику. А также не применяла фильтры для ретуши фото. Поклонники пришли в восторг от такой откровенности актрисы. В комментариях подписчики засыпали Ходченкову комплиментами, а также поблагодарили за смелость. По мнению фанатов, не все звезды, в том числе и 20-летние, решатся показать себя общественности без косметики. 34-летняя актриса отлично выглядит и является примером для подражания.

Ранее в интервью Светлана Ходченкова ранее рассказывала, что косметики и грима ей хватает на съемочной площадке. Кожа от этого слишком перегружается, поэтому в жизни она часто ходит без макияжа. Под рукой всегда имеется минимальный косметический экспресс-набор, который актриса применяет в экстренных случаях. К тому же поддерживать свежий вид ей помогает вода с лимоном и прохладный душ. Из уходовых средств актриса всегда применяет только только увлажняющий крем. Этого хватает, чтобы оставаться красивой.

Также Светлана Ходченкова поделилась мнением о том, что понятие красоты не всегда подразумевает внешность. Актриса знает случаи, когда ничем не примечательный человек может привлекать к себе на каком-то энергетическом уровне. Поэтому Ходченкова считает, что важней следить за своей душой, нежели за внешностью.

Ранее фотографии без макияжа публиковали Анна Семенович, Светлана Лобода и Анна Седокова. В конце декабря бывшая солистка «ВИА ГРЫ» опубликовала снимок, который она сделала утром, едва проснувшись. Поклонники не были в восторге от снимка певицы без макияжа. Подписчики отметили, что Седокова выглядит уставшей, а ее лицо запущено. Но нашлись и те, кто стал на защиту любимой певице, отметив, что Анна Седокова является мамой троих детей и младшему еще нет года. Поэтому вполне естественно, что сейчас у нее нет для себя достаточного количества времени. Подписчики заметили, что показать себя без макияжа решаются не все, поэтому критиковать такие снимки некорректно.