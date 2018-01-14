Земля 14 января ощутит удар из космоса: Уоринг, Каку и Хеллайер предупреждают человечество

Сегодня, 14:16

Тема инопланетного вторжения вновь обсуждается специалистами. Некоторые даже называют дату прилёта НЛО к Земле, 14 января 2018 года.

Согласно расчётам некоторых экспертов в области НЛО и инопланетной жизни, сегодня должно состояться вторжение гуманоидов на нашу планету. Уфолог Скотт Уоринг пришёл к подобному выводу, проанализировав данные, которые получил от некоего жителя Феникса. Гражданин США сообщил виртуальному специалисту, что наблюдал странные огни, неподвижно висящие над городом в течение получаса. Примечательно, что большая часть охотников за космическими кораблями склонны считать, что вторжение враждебно настроенных жителей иных миров состоится именно сегодня, 14 января в Старый Новый год.

Ранее о неминуемом вторжении недружелюбной расы гуманоидов сообщал американский учёный физик Митио Каку. Популяризатор науки даже подчитал дату, когда землянам стоит ожидать незваных гостей. Физик уверен, что высокоразвитая цивилизация инопланетян нападёт на Землю в мае этого года, то есть до захвата нашей планеты осталось чуть более 3 месяцев.

По-своему донести информацию об инопланетном вторжении на земные просторы пытается Пол Хеллайер, бывший министр обороны Канады. Член парламента страны неоднократно сообщал общественности, что пришельцы начнут массово штурмовать Землю в конце мая 2018 года.

В качестве подтверждения своих слов, бывший военный посоветовал простым обывателям обратить внимание на то, как активно различные страны мира стали запускать в космос спутники и другую технику для наблюдения. С начала декабря ушедшего 2017 года в околоземные просторы Вселенной отправилось более 15 аппаратов. К примеру, 2 декабря компания Илона Маска SpaceX запустила в космос 10 спутников, а Япония, Россия и Китай оправили свою технику в 20-ых числах декабря.

Хеллайер отметил, что подобная активность различных стран является не чем иным, как предосторожностью и желанием более внимательно наблюдать за происходящим в космосе. Политик добавил, что инопланетные технологии в разы превосходят самую совершенную технику Земли и человечеству в мае придётся несладко. Также он не перестаёт удивляться, почему владея обширной информацией о предстоящем вторжении, мировые правительства не предупреждают о нём граждан.

Открытое заявление о грядущем захвате Земли некоторые специалисты нашли в книге известно учёного Филиппа Класса, который в инопланетян не верил. Эксперты убеждены, что, несмотря на весь свой скептицизм, учёный подробно описал, чего стоит опасаться жителям нашей планеты. Примечательно, что своё печатное предупреждение Класс сделал более десяти лет назад.

Сегодняшний день покажет, правы ли специалисты или в очередной раз они ошиблись и перестраховались. Возможно, инопланетяне и существуют, однако официальная наука этот факт пока не подтвердила.