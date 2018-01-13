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Уфологи приняли рекламу Банка России за НЛО

Сегодня, 11:40

Уфологи с канала UFO Mania на Youtube приняли рекламу Банка России за НЛО. Огромный светящийся шар прямо в поле, наблюдаемый с дороги, вызвал подозрения в том, что является инопланетным объектом.

 UFO Mania разместила ролик, указывая, что он был снят в лесах Сибири. Поддержал эту версию также и популярный уфолог Скотт Уоринг, подчеркнув, что светящиеся шары – это распространённые виды НЛО. Однако оказалось, что специалисты по инопланетянам ошиблись и с сутью, и с местом расположения объекта, как сообщает VistaNews.

В видео водитель, снимавший происходящее, отмечает, что они находятся в Ленинградской области, о чём свидетельствует и видимый далее дорожный знак. Также в один из моментов в кадре можно заметить, что на шаре мелькает надпись «Банк России». Интернет-пользователи раскритиковали канал UFO Mania за подачу фейковой информации.


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