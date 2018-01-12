Ольга Бузова оказалась объектом вожделения Никиты Джигурды: Тайный поклонник открыл своё лицо

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Никита Джигурда, отличающийся нескромным поведением и буйным нравом, воспылал страстью к Ольге Бузовой. В эфире телестройки «Дом-2» шоумен припал к звезде с поцелуями.

Ведя не первый год телешоу «Дом-2» Ольга Бузова привыкла к различным скандалам и неожиданным поворотам съёмочного процесса. Однако Никите Джигурде, чью личную жизнь обсуждает каждый, удалось удивить артистку. Эпатажный артист с необузданным мужским началом не первый раз принимает участие в телешоу, и в этот эфир явился в студию в образе Деда Мороза. Задачей Никиты Джигурды было примирение беременной Ольги Рапунцель и её супруга Дмитрия Дмитриенко, но уделив проблемам пары всего несколько эфирных минут, российский бард полностью переключился на Ольгу Бузову.

На примере телеведущей он показал Дмитрию и всем мужчинам страны, как надо правильно просить прощения у любимой женщины. Джигурда опустился на колени, задрал юбку телеведущей и припал к её ногам с жаркими поцелуями. Далее 56-летний шоумен категорически отказался отходить от Ольги Бузовой и продолжил осыпать её комплиментами, признаниями и неоднозначными намёками.

Скандально известная брюнетка была шокирована поведением актёра, однако старалась держать себя в руках. Тем временем, Никита Джигурда заметил, что Ольга в настоящее время «играет роль символа и ей нужен мужчина-символ» и не будь он «занят Анисиной», то всего себя посвятил бы Бузовой.

Телеведущая проекта «Дом-2» отшутилась, отметив, что куда уж ей до их отношений, а Никита Джигурда не унимался. Артист продемонстрировал навыки горлового пения и исполнил под дружные аплодисменты хит Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Мужчина отметил, что «хоть и годится ей в дедушки, всё равно от неё тащится». Также он рассказал, как неоднократно бывал на концертах и даже одном из спектаклей разносторонней экс-жены Тарасова.

Армия поклонников и хейтеров «антибузистов» не упустила момент и прокомментировала сложившуюся ситуацию. Примечательно, что замечания и мысли подписчиков были не самые приятные. Одни отмечали, что Ольга не уважает себя, раз разрешает нарушать границы личного пространства и целовать себя всем, кому ни попадя. Другие поспешили написать, что два неординарных человека «наконец-то нашли друг друга». Нашлись и те, кто вообще в происходящем увидел «призыв к Тарасову».