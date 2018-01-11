Город инопланетян и гуманоид с рюкзаком на Луне: Что задумали пришельцы?

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Уфологи всё больше убеждают общественность в том, что Луна давно обитаема. Новое видео с инопланетным поселением, снятое китайским аппаратом «Чанъэ 3» попало в сеть. Луна, земной спутник, давно не даёт покоя учёным и виртуальным исследователям Вселенной.

Чего только не находили на поверхности планеты, изучая её снимки, уфологи. С каждой новой находкой, уверенность в том, что спутник Земли обитаем, у специалистов крепнет и стимулирует на дальнейший поиск соответствующих доказательств. Популярный охотник за НЛО Джордж Грэхем сдержал слово и выложил в сеть видео, на котором отчётливо видна база инопланетян на Луне.

Очередное доказательство своей правоты в том, что объект обитаем, он обнаружил, изучая снимки межпланетной исследовательской станции КНР «Чанъэ 3». На видео отчётливо видна постройка, по форме напоминающая русскую букву «Г». Также можно вокруг сооружения можно увидеть другие постройки с разноцветными куполами, находящиеся друг от друга на математически правильном расстоянии, что в природных условиях встречается очень редко. Обнаружение инопланетного поселения на спутнике нашей планеты является подтверждением того, что на Луне обитают гуманоиды. Ранее уфологи уже сообщали, что знают приблизительное число лунных поселенцев, их там около 250 000.

В конце года виртуальные охотники за братьями по разуму уже выкладывали в сеть фото лунной поверхности, на которой отчётливо видна фигура с рюкзаком. Снимок гуманоида предоставила любителям острых ощущений всё та же станция «Чанъэ 3». Не остановило уфологов и то, что изображение оказалось нечётким и сделанным с дальнего расстояния. Они продолжали настаивать, что гуманоида с заплечным ранцем на фоне лунного камня на других фото земного аппарата нет.

В 20-х числах декабря ушедшего года в сети появилось видео передвижения инопланетных кораблей над поверхностью Луны. Автором сенсации стал известный шотландский уфолог streetcap1. Видимо не до конца доверяя увиденному, специалист по НЛО подписал опубликованную находку, спрашивая у подписчиков, что же на самом деле они видят. Те, в свою очередь поддержали своего гуру и ответили, что на Луне действительно передвигаются огромные НЛО. Это видео укрепило уверенность виртуальных исследователей спутника Земли в том, что космический объект является перевалочной базой гуманоидов.

Уфологи не прекращают обвинять правительство США в том, что оно скрывает от мировой общественности правду об инопланетянах. Также специалисты требуют от NASA признаться, что те никогда не были на Луне.