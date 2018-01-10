Целлюлит, ожирение и проблемная кожа: Сестра Кардашьян призвала спокойно относиться к прыщам

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Сестра Ким Кардашьян, известная модель Кэндалл Дженнер, призвала, что спокойно относиться к прыщам. У артистки есть проблемы с кожей, на ней часто появляются акне, и звезда пользуется специальными кремами, которые полностью всё не закрывают.

Так, когда Дженнер пришла на церемонию «Золотого глобуса», позируя в красивом наряде чёрного цвета, многие заметили, что у неё есть прыщи. Интернет-пользователи высказали модели это в Twitter, однако звезда отметила, что не стыдится их, и посоветовала так делать и другим. По её словам, акне – не приговор, их можно замазывать кремами, но если и будет что-то заметно, то отнестись к этому следует спокойно. Некоторые интернет-пользователи поддержали её, а другие заметили, что такое доступно только для знаменитости. Звёзды, вроде Дженнер, могут позволить себе открыто говорить о прыщах, даже показывать свои недостатки так, чтобы выставить их в выгодном свете. Обычным же людям приходится себя во всём подстраивать под прихоти общества, поскольку их мнение относительно каких-то недостатков высоким статусом оправдать просто не возможно.

Стоит, однако, отметить, что не первый раз артисты призывают отринуть некоторые стереотипы, из-за которых индивидуумы себя меняют. В частности, речь идёт о лишнем весе. Некоторые звёзды фотографируются, демонстрируя целлюлит и прочее, отмечая, что это не должно мешать жить. Также многие выступают за то, чтобы женщины не стыдились набранных после беременности килограммов.

С таким заявлением выступила, в частности, певица Пинк, которая показала фотографию, сделанную в спортзале. По словам исполнительницы, она весит 73 килограмма, что совершенно не подходит под стандарты и квалифицируется, как стадия ожирения. Артистка отметила, что она себя толстой не чувствует, и попросила подписчиц оставаться собой, а не меняться, как того захочет вдруг толпа.

Также призывала не стыдиться себя и актриса Энн Хэттауэй. По словам звезды, главное любить себя, а комплексы – это совершенно лишнее. Речь также больше шла о тех, кто родили ребенка. Актриса отметила, что в таких ситуациях женщины часто переживают и даже паникуют, однако делать так не следует, а нужно просто принять себя. Поддержала её и ещё одна актриса, Блейк Лавли, заявившая, что со стороны общества принуждать дам думать про вес в момент беременности и после неё – большая несправедливость.