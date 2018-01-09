Нервный срыв, стресс и беспокойство: Чем опасен запах незнакомца для женщин?

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Британские ученые не перестают удивлять публику своими заявлениями, и на этот раз они рассказали о влиянии запаха мужчины во время стрессовых ситуаций для представительниц прекрасного пола. Научные деятели отметили, чем именно опасен «аромат» незнакомца, и в каком случае рубашка любимого может помочь.

Исследователи задумались о вопросе, как запах может повлиять на подсознание женщины, особенно, если она находится в нетипичной проблемной атмосфере и пытается справиться с неприятностями. Для этого, эксперты отобрали 96 пар, среди которых были как представители молодого поколения от 18 лет, так и более старшие супружеские пары вплоть до 70-летних бабушек и дедушек. Тем не менее, задача была одна у всех, отдельно у мужчин, и женщин разных категорий.

Сильному полу предложили надеть одинаковые футболки и носить их целые сутки, при этом нельзя было пользоваться ароматными одеколонами, антиперспирантами, а также другими средствами бытовой химии. На указанные сутки мужчин ограничили и в их питании, чтобы некоторая еда не повлияла на настоящий мужской запах, также нельзя было употреблять табачные изделия. По прошествии суток участники эксперимента сняли экспериментальные футболки и передали их специалистам, а для чистоты эксперимента одежда была подвергнута заморозке, ведь так запах никуда не девался.

У женщин стояла несколько другая задача, и ученые предложили им по образцу футболки для дальнейшего взаимодействия. Некоторые дамы получили одежду своих любимых мужчин, а другие вынуждены были ознакомиться с запахом постороннего. Далее женщины должны были пройти стресс-тест, которым пользуются работодатели во время собеседований, а позднее сдать слюну на анализ уровня гормона стресса кортизола и описать свое состояние словами.

Оказалось, что ознакомившиеся с запахом футболки своего избранника женщины имели гораздо высшие показатели стрессоустойчивости, чувствовали себя менее тревожно и с тестом справились лучше. А дамы, которым предложили понюхать футболку незнакомца, сдали позиции, не смогли в достаточной мере бороться со стрессом, а также еще больше подверглись риску нервного срыва. Как отмечают исследователи, так происходит подсознательно, но когда женщина угадывала, что запах принадлежит именно ее мужчине, то и состояние ее улучшалось еще стремительнее. Соответственно, когда любимый человек уезжает, дамы не зря носят их вещи и спят в постели на половине партнера, ведь так намного проще пережить стресс в период разлуки.