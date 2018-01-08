Зеленый чай на улице: Юлия Ковальчук поведала секрет быстрого похудения после родов

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Артистка без проблем привела себя в форму всего за три месяца.

Экс-солистка группы «Блестящие» в октябре 2017 года родила дочку, которая стала первенцем как для Юли, так и для ее мужа - Алексея Чумакова. Но звездная мама решила продолжить свою карьеру, и первым делом взялась за собственную фигуру. Потрясающие результаты, которых ей удалось достигнуть за столь короткий срок, она уже продемонстрировала в своем Instagram.

Поклонники по достоинству оценили идеальные формы знаменитости и потребовали открыть секрет успешного похудания. Ведь многие отмечали, что Ковальчук не отказывала себе в еде во время беременности, могла позволить себе даже двойную порцию, если речь шла о ее любимых блюдах. К тому же, череда новогодних праздников тоже не способствует сохранению фигуры. Но, тем не менее, на фотографиях Юлия демонстрирует свои совершенные формы.

Оказалось, певица, как заботливая мать, массу времени уделяет прогулкам с дочкой на свежем воздухе (ради этого молодые родители даже временно переехали за город). Гуляя с коляской, Юлия может выпить зеленого чаю или йогурт, которые берет с собой. И это правильно, потому что, разыгравшийся на свежем воздухе аппетит впоследствии можно будет удовлетворить лишь солидной порцией пищи, которая не пойдет на пользу фигуре. «Уличные чаепития» артистке приходится проводить буквально на ходу, потому что, как только коляска останавливается, дочка просыпается и начинает капризничать.

Конечно, правильное питание важно для человека само по себе, но для молодых мам этот момент имеет особое значение. Прежде всего, специалисты отмечают влияние грудного вскармливания на послеродовое похудение мамы. Оно помогает эффективно похудеть даже без изматывающих диет и физических нагрузок. Поэтому не стоит стремиться как можно скорее перестать кормить малыша грудью, но при этом женщина должна обеспечивать своему организму полноценное поступление питательных веществ, иначе все они достанутся ребенку, а ее собственному организму не останется ничего.

Диетологи рекомендуют уменьшить порции, и увеличить количество приемов пищи. Особое внимание следует уделить ограничению питания перед сном - за несколько часов до него лучше не кушать вообще, а если голод достаточно силен, то можно выпить стакан воды или нежирного кефира. Кстати, пить в течение дня тоже немаловажно - вода отлично выводит из организма разные ненужные вещества, поэтому полезны травяные чаи и отвары.

О полезных продуктах, которые можно посоветовать есть и после родов, сказано уже много. Напомним, что это: овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба, молочные продукты, салаты, легкие супы и каши, цельнозерновой хлеб. Эффективно сжигает жир белокочанная капуста. Иногда можно побаловать себя низкокалорийным пирожным или несколькими дольками шоколада.