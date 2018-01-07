Рождество и Новый год лишний вес принесёт: Возможна ли смерть после праздничного переедания?

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Многие из нас переедали на праздники, но мало кого посещала мысль о том, можно ли действительно умереть от переедания. Известно, что перебор в еде вреден, но вот может ли он действительно убить?

Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. В большинстве своём любая уважающая себя хозяйка старалась накрыть пышный вкусный стол, с множеством майонезных, жирных, но таких ожидаемых блюд. Накормить досыта родных и близких является доброй традицией, как у нашего народа, так и у большинства других наций. Всем мы с детства знаем, что переедать вредно. От чрезмерного поглощения пищи, которое длится годами, наступает ожирение и сбой в нормальной работе организма, да и после недельных пиршеств большинство почувствует пару-тройку набранных лишних килограммов. Однако бывает и так, что за одноразовое переедание человек действительно может уйти в мир иной.

Главный врач из Медицинской школы Стэндфордского университета Джон О. Кларк уверен, что можно, но это бывает крайне редко. В теории медицине известно о разрыве желудка, но на практике подобные случаи встречаются очень редко. Человека от смерти после переедания обезопасила сама природа и наградила желудок способностью растягиваться. Кларк отмечает, что наш «контейнер» для переваривания пищи расширяется на 1 литр после любого приёма пищи, однако он способен увеличиваться и дальше.

К примеру, удивительной способностью наделены люди, которые могут съесть подряд 5 и более хот-догов и другой высококалорийной жирной пищи. Несмотря на поглощение еды сверх нормы, их желудки не разрываются, а продолжают растягиваться и вмещать в себя съеденное.

Самым распространённым способом тела избавиться от перенасыщения, является рвота. Когда организм понимает, что «перебрал», то желудок начинает сокращаться и выталкивать лишнее обратно. «Тут, скорее всего уже возможно задохнуться от рвотных масс в воздуховоде, чем от переедания», - отмечает врач. Разрыв пищевода при подобном процессе также возможен и называется синдромом Бурхаве, но он встречается крайне редко.

Барбара Юнг, главный врач из Университета штата Иллинойс тоже считает, что мгновенная смерть от переедания или разрыва желудка, практически не возможна. Специалист считает, что проще человеку «поймать» летальный исход от переохлаждения при поглощении обильного количества очень холодной еды. Она также солидарна со своим коллегой из Стэндфордского университета и называет смерть в результате удушья во время рвоты более реальной, чем от лишнего салата или десерта.

Профессор психиатрии, бихевиористики и педиатрии в Медицинском центре Канзасского университета Мерлин Батлер считает, что переесть до смерти могут только люди, страдающие синдромом Прадера-Вилли. В данном клиническом случае человек вначале рождается слабым и недоношенным, и в связи с особенностями развития может есть только специализированные смеси.

По прошествии некоторого времени ситуация меняется и у ребёнка развивается просто «волчий» аппетит, который растёт ужасающими темпами. В этот период человек может есть всё, что попадается ему под руку как съедобное, так и вредное для организма. По всему миру синдромом Прадера-Вилли страдают около 400 000 человек. Их мозг не способен давать команду организму остановиться и перестать есть, взамен посылая сигналы о голоде. Именно этот тип людей может умереть от разрыва желудка и мгновенного переедания.

Несмотря на то, что праздничное застолье всегда предвещает вкусности на столе, стоит помнить о разумном их потреблении. Медики рекомендуют при очень частом послепраздничном ощущении голода для возвращения тела и желудка в норму, вместо бутерброда выпить стакан тёплой воды.